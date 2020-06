El director de Bambones anuncia que renunciarán a la subvención si no hay concurso ni disfraz nuevo

El director de la murga Los Bambones, Primi Jesús Rodríguez, afirmó hoy en La Mañana de COPE Tenerife que “no cobrarán dinero público si no podemos presentarnos con un nivel mínimo exigible y ni siquiera sin disfraz" en el Carnaval de 2021.

Asimismo, resaltó que “no se pueden poner los intereses personales de algunas murgas por encima del interés general" aludiendo a que algunos grupos puedan aprovechar estas circunstancias para beneficiarse de las subvenciones sin tener que realizar los gastos habituales

Rodríguez se mostró rotundo al afirmar que “nos parece indigno cobrar por algo que no tiene valor, en lo que no vamos a gastar nada", descartando así la opción de participar en una exhibición murguera en lugar del concurso habitual , una posibilidad que está sobre la mesa y que se baraja por parte de algunos grupos críticos tras la reunión mantenida ayer con el concejal en el Organismo Autónomo de Fiestas y ante la incertidumbre de no poder realizar los ensayos necesarios con normalidad.

Al respecto, el histórico murguero abogó por agotar todas vías posibles para que el concurso de murgas y el resto de actos del Carnaval 2021 se puedan celebrar como viene siendo habitual, incluso si ello supone retrasar la fecha de las fiestas chicharreras previstas en el mes de enero.

En este sentido recordó que, por norma general, una murga necesita un mes para preparar cada tema a concurso por lo que si los ensayos no pudieran empezar en septiembre se vería comprometida la calidad de los mismos. Ante la propuesta de que se preparen solo dos temas (uno para la fase y otro para la final), el director de Los Bambones insistió en que “es una posibilidad, una salida para cuando se agoten todas las vías para poder celebrar el concurso con normalidad".

Finalmente, Rodríguez recordó que “hay mucha gente que vive del Carnaval y lo más lógico sería que se moviera la fecha para que se pueda celebrar sin problemas".