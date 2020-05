El Gobierno nacional ha aceptado el uso del superávit por parte del Gobierno de Canarias y de las administraciones locales de Canarias ante la caída de ingresos que ha sufrido el territorio por el cero turístico propiciado por la crisis del coronavirus y el estado de alarma. Un parón económico que ha afectado gravemente a este territorio.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero se reunía ayer con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Ellos le explicaban los criterios singulares y las necesidades de las islas. Sin embargo, aún no se ha definido qué cantidad de ese superávit podrá utilizarse.

Hacienda acepta el uso del superávit de Canarias ante la merma de ingresos por la crisis del coronavirus Además, estudiará el uso del remanente de los cabildos y el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables dando prioridad al criterio poblacional y a los PCR realizados 13 may 2020 - 22:55

Casimiro Curbelo, presidente de la Federación Canaria de Islas y del Cabildo de La Gomera, afirmaba en los micrófonos de COPE Canarias que esto es un avance positivo para el archipiélago, pero que se necesita una actuación más rápida y que se defina la forma de actuar por parte del Gobierno nacional. “La aprobación del uso del superávit es un avance, pero hay que seguir trabajando", advertía.

“Lo que quiero yo decir es que se deben conocer todos los elementos de forma definitiva, porque la reconstrucción económica hay que hacerla y depende de la desescalada. Pero los ciudadanos están demandando a las Administraciones públicas que atiendan ya sus necesidades.”, apuntaba Casimiro Curbelo.

El Ministerio de Hacienda se comprometía también en la reunión a estudiar la situación de los cabildos para permitir el uso de sus remanentes, y los criterios del reparto del fondo de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas. De forma que tenga una mayor importancia el número de ciudadanos y el total de PCR realizados antes que la cifra de positivos.

El presidente de la FECAI insistía en que lo principal es que durante este mes y el que viene esté todo claro para manejar esta realidad en los presupuestos. “Yo estoy seguro de que en el mes de junio debe haber una respuesta definitiva, más allá sería un error”.

Para Casimiro Curbelo, la ministra María Jesús Montero ha entendido la realidad canaria y, por ello, ha permitido el uso del superávit. “En Canarias antes del estado de alarma había un desempleo del 20%, una cifra que se va a incrementar en gran medida debido a la dependencia de este territorio del turismo”, señalaba Curbelo.

Según él, aunque se ha solicitado la ampliación de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta junio de los trabajadores del sector turístico, los empleados de áreas relacionadas con el principal motor económico en las islas no verán sus Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ampliados, y será en ese momento cuando “la cifra de desempleados pueda llegar incluso al 40%”.

“Yo creo que la ministra sabe que, si no pone los recursos y compensa las pérdidas, no solo no se mantiene el Estado del Bienestar, sino que hay gente que pasaría hambre ante los problemas de desempleo que se podrían generar”, lamentaba Curbelo.

Para el presidente de la FECAI es esencial que “Canarias no se descuide ni se olvide”, ya que tiene una singularidad y unos problemas graves que deben tenerse en cuenta desde el Estado español. Asimismo, decía que “hay que seguir trabajando, ya que no basta solo con permitir el superávit, sino que hace falta el endeudamiento”, un tema que se emplazó a próximas reuniones.

LA GOMERA, EL HIERRO Y LA GRACIOSA, ¿A LA FASE 2?

Según el presidente de La Gomera, esta isla junto a El Hierro y La Graciosa, dados sus buenos datos con respecto a la poca o nula expansión del virus por sus territorios, estarían en cierta ventaja con respecto al resto de territorios de España, como ya se ejemplificó al inicio de la desescalada cuando estas islas –y Formentera en el archipiélago balear- pasaron directamente a la Fase 1.

Ahora las autoridades canarias están solicitando que estas islas se coloquen un paso por delante del resto nuevamente, siempre y cuando se cumplan los parámetros para pasar a la siguiente fase y no exista repunte en el número de contagios por coronavirus. El próximo lunes se cumplirán los 15 días propuestos para cada fase.

Casimiro Curbelo insistía en que teniendo en cuenta que el aeropuerto está cerrado y se está procediendo a un control riguroso del Puerto de Los Cristianos, en Tenerife, y del Puerto de San Sebastián, en La Gomera, “la Fase 2 podría llegar perfectamente”. Curbelo aseguraba que, aunque aún no está garantizado, está “seguro de que lo aprobarán”.

Sin embargo, él aboga por la responsabilidad individual y la prudencia de la ciudadanía. “Yo digo que tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos. A medida que avanza la desescalada la responsabilidad recae más en los ciudadanos y en su sentido común”, destacaba. Según el presidente es esencial que se normalice la situación lo antes posible, pero atendiendo a unas medidas de seguridad y a unos protocolos concretos para que no se produzcan repuntes.