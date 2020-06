La colocación de siempre polémica bandera de las siete estrellas verdes por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el 22 del 2016 conmemorando así el aniversario de esta insignia del nacionalismo canario, no fue ajustada a derecho.

Así la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

La sentencia anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2016, que reconocía la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 2016. El Supremo destaca que ello contravino el ordenamiento jurídico porque “no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.

En resolución de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Picó, los jueces del Supremo recuerdan que la administración, incluyendo la municipal, ha de respetar el ordenamiento jurídico, “sin que lo acordado, aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda incardinarse en el marco competencial fijado por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

ENORME POLÉMICA

En su momento suscitó una enorme polémica entre el ex alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y quien fuera delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, quien finalmente según la sentencia tenía razón.

Cabe recordar que la bandera de las Siete Estrellas Verdes fue la insignia que enarboló el grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), liderado por el fallecido Antonio Cubillo.

Su actividad sobre todo a partir de 1978 se centró en atacar a intereses “de grupos españoles”. Entre otras acciones, la más sonora fue la colocación de un artefacto explosivo en la floristería del Aeropuerto de Gando, y que conllevó el desvío de todo el tráfico aéreo al Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta circunstancia unida a otras provocó el que de momento es el peor accidente de la historia de la navegación aérea, y de la que indirectamente fue responsable el MPAIAC. Además, este grupúsculo llevó a cabo otros atentados, como el que le costó la vida del policía Rafael Valdenebro.