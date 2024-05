Clavijo confirma que el Gobierno de Canarias no comprará el suelo del hotel de La Tejita

El Gobierno de Canarias no comprará el suelo donde se construye el hotel de lujo de La Tejita para renaturalizar el espacio junto a la reserva de Montaña Roja. Así lo ha confirmado el presidente autonómico, Fernando Clavijo, tras la insistencia del Partido Socialista.

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Clavijo ha asegurado que el Ejecutivo regional no destinará dinero público “para resolver un problema que ha generado el PSOE, si es que es un problema”. El presidente responde así a las reclamaciones de los socialistas tanto a través de la alcaldesa de Granadilla de Abona como del exconsejero de Transición Ecológica, el ministro de Política Territorial y el grupo parlamentario, que insisten en que en el anterior mandato se llegó a un acuerdo con la promotora de la obra y se inició el expediente para evitar la construcción del hotel.

Clavijo, que niega que en el Gobierno haya expediente alguno, ha instado a la alcaldesa a que tome la iniciativa: “Que inicie las negociaciones, encuentre un funcionario que le firme e inicie el expediente. Yo puedo ayudar al Ayuntamiento, pero la alcaldesa tuvo una oportunidad de oro con el presidente del Gobierno y la presidenta del Cabildo de Tenerife para decir qué es lo que quiere hacer”, ha dicho en referencia al plante de Jennifer Miranda en la reunión del pasado 3 de mayo.

"El Gobierno de Canarias no está para comprar suelo de hoteles"

El jefe del Ejecutivo ha rechazado también las declaraciones en COPE de la diputada socialista Patricia Hernández, en las que aseguraba que el precio del suelo, 23 millones de euros, era “una cantidad ridícula” en comparación con el presupuesto de la comunidad autónoma. “El Gobierno no está para comprar suelo de hoteles y dedicarlo a otra cosa, sino para construir hospitales, colegios o infraestructuras sociosanitarias”, ha señalado.

Clavijo ha insistido en que fue el Ayuntamiento de Granadilla gobernado por el PSOE, con Jaime González Cejas en la Alcaldía, quien aprobó el planeamiento municipal donde se reclasificaba suelo en el litoral para infraestructuras hoteleras. Sin embargo, fue José Domingo Regalado, de CC, quien dio la licencia para el hotel de La Tejita, “un acto reglado”. “Lo que no puede ser es que ahora el mismo PSOE diga que no y que lo pague el Gobierno. Creo que invertir un solo euro para suelo público no es ni legal”, ha llegado a decir.