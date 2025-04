Una cita médica salvó a un padre y a su hija de morir aplastados por una roca

Andrés Gil es el propietario de una vivienda en Bajamar, en la costa de La Laguna, en Tenerife. Una casa ahora destruida por una enorme piedra. La borrasca Olivier provocó el desprendimiento de una roca, obligando a desalojar toda la urbanización, en la que vivían quince personas, afortunadamente no dejó heridos.

Andrés no olvidará la cita médica de su hija jamás. La menor se tenía que realizar una resonancia y de camino a casa su padre se acordó. Decidió dar la vuelta y poner rumbo al hospital, un giro que le salvaría la vida.

“Casualidad bajando hacia Bajamar, me acordé de que tenía una resonancia la niña, ella me dijo; papá si ya me he hecho una… hija da igual vamos a hacerla, ya que hay mucha lista de espera. Me di la vuela en el Portizuelo y tiré para el Hospital y no baje para mi casa. A la misma hora que tenía la cita fue cuando cayó la piedra” ha explicado Andrés Gil en los micrófonos de Herrera en Cope Canarias.

Ahora este padre vive en casa de su madre junto a su hija. Sigue esperando que el ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna o el Cabildo insular retiren la piedra del interior de la vivienda. Es consciente de qué mínimo tendrá que esperar meses para poder ver su casa como antes.

“El ayuntamiento vino apuntaló la casa el primer día, la piedra se quedó ahí. Les dije que me la cerraran porque estaba todo abierto por si me entraba alguien a robar. Desde aquel día no se nada de nadie. El Cabildo no se ha puesto en contacto conmigo. Voy a ir con un albañil porque me han dicho que es bueno presentarle al seguro un presupuesto, para que me diga más o menos cuanto costaría la reforma” ha destacado Gil.

Andrés está deseando que todo esto pase rápido, sabe que hasta que no quiten la piedra no van a poder comenzar la obra. Por eso hace una llamamiento para que las autoridades responsables agilicen este trámite y pronto pueda comenzar el camino a una nueva normalidad.