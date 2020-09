“He cerrado un hotel y mandado a 150 trabajadores a un ERTE porque quien debe tomar decisiones no lo hace"

Los hoteleros muestran su desesperación tras conocerse al reconocerlo el propio consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, que “nadie ha pedido por escrito la posibilidad de hacer test”. Es el caso de la presidenta del Grupo FEDOLA, Victoria López, quien pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, y que critica la inacción de la clase política, asegura que “aún tienen esperanza”, aunque matiza que hay que tener claro que la crisis no va a terminar hasta Semana Santa como mínimo, y que no ven la luz al final del túnel. Además, cree que la clase política no está trabajando en lo que debería, están desunidos y que lo de los test le sentó como “un jarro de agua fría”.

En este sentido ha criticado que el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Gregorio Martín Plata, desconozca el dato acerca del número de establecimientos que permanecen abiertos en la Isla.

CIERRE GF FAÑABE

El Grupo FEDOLA anunciaba el cierre del hotel GF Fañabé de cuatro estrellas debido a la escasa ocupación, así como la ausencia de reservas, lo que ha provocado que más de 150 trabajadores tengan que volver a estar en un ERTE, algo que López lamentaba profundamente. Insiste en que la situación por la que atraviesa el sector es muy dura, y que no pueden dejar a los empleados en sus casas “cobrando un 50% del salario”.

Cabe recordar, que Turismo de Canarias trabaja ya en una propuesta que haga viable esta medida de aquí a la temporada de invierno y para lo que cuenta por primera vez con la implicación de los principales operadores turísticos, además de con el ofrecimiento de las patronales canarias. No obstante, dos meses después de su anuncio nada se saba sobre la iniciativa que busca apuntalar al Archipiélago como destino seguro.

La importancia para En Canarias el turismo significa el 35% del PIB, porcentaje que llega a alcanzar el 80% de forma indirecta, en alguna de las Islas. Es por ello que junto a Baleares, es el territorio español donde el turismo tiene un mayor peso.