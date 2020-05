CEOE-Tenerife pide agilizar la obra pública para relanzar la economía en Canarias

El presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, ha pedido que al Gobierno de Canarias "simplificar los procedimientos para licitar rápido" obra pública, ya que considera que la construcción es "el sector que se puede convertir en tractor" de la economía en las islas.

En declaraciones a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el empresario ha recordado que, "en períodos en los que la economía se hunde —aunque lo de ahora no lo habíamos visto nunca—, el sector público tiene que salir al rescate para dinamizarla". Ha recordado que el Ejecutivo autonómico cuenta con "1.000 millones de euros que tiene que licitar rápido", y lo mismo con lo presupuestado por los cabildos para obras públicas. Considera que se trataría de "un alivio" para la economía canaria.

La CEOE prevé que el paro suba hasta el 39 por ciento en Canarias Los empresarios creen que el archipiélago será la región más afectada por la crisis Tenerife 06 may 2020 - 13:07

De momento, en Tenerife, el Gobierno regional continúa con las obras del cierre del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, mientras que el Cabildo sigue con el refuerzo del talud de la TF-1 y ha actividado la licitación de la rehabilitación del firme de las dos autopistas.

"CON QUE NO SUBAN LOS IMPUESTOS ME QUEDO SATISFECHO"

Preguntado por las medidas que debe tomar el Estado en los próximos meses, ha advertido de que "parece muy grande la tentación de subir los impuestos para el próximo año", pero ha pedido que no lo haga no ahogar más a las personas físicas y a las empresas: "Con que no los suban me quedo satisfecho".

José Carlos Francisco ve posible que España sea intervenida por la Unión Europea en 2021: "Fifty-fifty; a Bruselas no le preocupa este año porque sabe que habrá déficit por afrontar los costes del coronavirus, pero no ve con buenos ojos prestar dinero el próximo año para subir las pensiones o aumentar el salario mínimo". "Se llame rescate o como sea, será una ayuda condicionada", ha pronosticado.

El presidente de la patronal tinerfeña ha advertido de que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a poder subir las pensiones". "El problema es que tenemos salario de 1500 euros que pagan pensiones de 2000; en España, dos personas trabajan para pagar la pensión de una", ha subrayado, aportando el dato de que "21 millones de personas viven del Estado (funcionarios, pensionistas, desempleados...) y solo trabajan en la empresa privada 11-12 millones".