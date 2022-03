Carlos Alonso cree que Coalición Canaria “no debería pactar con Vox” en las instituciones canarias

Ex presidente del Cabildo, hombre fuerte de Coalición Canaria en Tenerife y actualmente, portavoz de su partido en la primera institución insular. Carlos Alonso ha realizado un examen de la actualidad hoy en La Mañana de COPE Tenerife y se ha referido al futuro político inmediato de su partido y al suyo propio como candidato.

En ese sentido, Alonso ha explicado, que sobre su posible candidatura a la presidencia del Cabildo en las elecciones del año que viene, “todavía no hay una respuesta”, ya que “yo sigo diciendo que no, y el partido dice que me lo piense”.

El dirigente nacionalista argumentó que su partido “tiene gente muy valiosa, está Rosa Dávila, Paco Linares, José Manuel Bermúdez… hay gente que da el perfil, y sobre todo, que puede prestar un buen servicio a la isla de Tenerife desde el Cabildo”.

En cuanto a posibles pactos de futuro, Alonso fue mucho más claro, y sobre un hipotético acuerdo con una formación que podría entrar en las instituciones como Vox, “Yo te diría a título particular, sin ser la posición del partido, que no, no deberíamos pactar con VOX”.

Alonso también se refirió a la situación de Coalición Canaria en Gran Canaria, y al anuncio de Vidina Espino de colaborar con su formación: “Sabe dar mensajes y captar la oportunidad en el momento político, y eso también es importante, a mí me parece que es un buen fichaje”.









TREN DEL SUR

El ex presidente del Cabildo, también se refirió a la polémica suscitada a cuenta del tren del sur. Sobre las acusaciones del PSOE, en orden a que han cambiado de posición, Alonso aclaró que “nosotros nunca hemos cambiado de opinión sobre el proyecto del tren”, añadiendo que “el tren ha sido un proyecto promovido por Coalición Canaria, y lo único que hemos dicho es ‘vamos a sentarnos para ver cuál es la viabilidad desde el punto de vista económico’”.

El dirigente nacionalista insistió en que “yo lo que creo es que debemos hacerlo por fases, empezado desde la zona turística a San Isidro, pero también hay que dar una solución de transporte guiado al norte”. Sobre ese particular, agregó que “ahí tenemos un proyecto de prolongar el tranvía no solo hasta el aeropuerto, sino también de forma soterrada hasta Tacoronte, lo que permitiría oxigenar el tráfico en la zona Tacoronte y El Sauzal, que es donde tenemos los principales atascos”.

PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS PRESUPUESTOS DEL CABILDO

El portavoz de Coalición Canaria también destacó algunas enmiendas que plantean a los presupuestos del Cabildo de 2022 y que se debatirán próximamente. La primera tiene que ver con una serie de ayudas al sector primario, que alcanzarían la cifra de 750.000 euros, ya que la situación de los ganaderos es complicada, “porque los forrajes han subido muchísimo al igual que otros insumos, y queremos sacar esta línea de subvención para paliar sobrecostes del sector ganadero, teniendo en cuenta que 750.000 euros es una cantidad importante.”

Alonso anunció igualmente otra enmienda para ayudar a los ucranianos residentes en Tenerife, ya que “hay que ser solidarios y pedimos una cantidad de 350.000 euros para ayudar a Cruz Roja y las demás ONG, con independencia de buscar recursos para estas personas que vengan a Canarias, en el mayor éxodo de refugiados en Europa de este siglo”.