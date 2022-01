Candelaria Delgado: "Las viviendas que se compran, en una semana o dos, ya están asignadas"

Mayer Trujillo, en su programa, "La Mañana en Canarias" ha entrevistado hoy a Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife; La presidenta nos aclaró las dudas respecto a las supuestas irregularidades en las solicitudes de ayudas realizadas por los afectados del volcán, en la Isla de La Palma.

Delgado comentó que, en la mayoría de los casos, son personas que tras la entrevista social cuando, posteriormente, han ido al registro de afectados, se han equivocado al cumplimentar o no han entendido cómo se rellena el formulario; por ejemplo, "miembros de una misma unidad familiar que vivían todos juntos en una vivienda y cada unidad familiar puso el registro por separado, cuando tenían que haberlo hecho juntos, ya que está afectada únicamente una vivienda", en otros casos, la vivienda de los padres está debajo y los hijos han construido la suya encima, esto se considera como dos viviendas; también hay casos de separaciones o divorcios en curso, en la que dependerá de la decisión del juez a quién se asigna la vivienda.

"En su mayor parte son errores" insistió Candelaria Delgado, a estos afectados se les ha llamado y los han solventado; a la pregunta de Mayer Trujillo de quien solicita la ayuda indebidamente, respondió que se detectado algún caso, para ello existen mecanismos de control y que "se le ha llamado, y se le ha dicho -usted no puede solicitar este tipo de ayuda porque usted no es afectado, no es evacuado- es así de simple".

La presidenta incidió en la importancia de los controles para que "las ayudas, las viviendas sean para las personas, las familias que de verdad lo necesitan y que no tienen otra alternativa, que no han recibido compensanciones de los seguros por un importe muy alto", asimismo, en que hay que tener en cuenta las limitaciones de vivienda ahora mismo en La Palma y realizar todas estas comprobaciones de forma muy rigurosa, metodica y profesional, para asegurar que todo el mundo cumpla los requisitos.