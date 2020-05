Canarias pide prioridad en franjas horarias para la población con más riesgos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este domingo que se dé prioridad en las franjas horarias de la desescalada del COVID-19 para la población más vulnerable, a la que tiene más riesgos.

En el encuentro de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, Torres también ha planteado que habrá que "dar más horas a la actividad diversa para que no se concentre tanta población en muy pocas horas". "Tenemos la posibilidad de mover en dos horas las franjas horarias y, con la experiencia que tenemos, no hay problemas de que las cosas se corrijan. Y no hacerlo sería de muy poca inteligencia", ha subrayado el presidente canario.

“Los mayores no podremos salir a la calle si los jóvenes no respetan las medidas de seguridad” Julio Jorge, un tinerfeño de 99 años, dice que toda la población debe colaborar para acabar con la pandemia Tenerife 09 may 2020 - 18:15

Ángel Víctor Torres ha matizado que esa decisión no le corresponde a él, sino de los científicos. "Yo la he planteado y algunos presidentes autonómicos se han sumado a ella", ha desvelado.

Tras apelar a la responsabilidad individual y colectiva, el presidente ha puntualizado que a partir de mañana, 11 de mayo, toda Canarias estará en la Fase 1, por lo que ha pedido mantener las distancias y ser muy escrupulosos para evitar el contagio de la enfermedad, pues el principal riesgo ahora es que haya un rebrote.

"Los más importantes es que a partir de mañana sigamos haciendo las cosas bien porque el riesgo existe y todo depende de la misma responsabilidad individual y colectiva que hasta ahora hemos demostrado en la fase del confinamiento", ha destacado Torres. Así, ha comentado que, si se ve a personas que se besan en las calles, "hay que decirles que eso no se puede hacer, que hay que mantener la distancia porque a esa fase aún no ha llegado la sociedad española y tampoco la canaria".

"No se puede visitar a una persona que está en una residencia de mayores y, si tenemos a una persona que es vulnerable y está en un sector de riesgo, hay que mantener las máximas precauciones. Ya habrá tiempo de hacerlo cuando el coronavirus esté controlado, podremos recuperar todos esos abrazos y besos que ahora hay que restringir", ha añadido.

Torres ha alertado de que se ven imágenes que deben tener "su corrección", y que se puede salir, caminar, hacer deporte, recuperar actividad económica —"la necesitamos"—, pero que todo ello sigue supeditado a la emergencia sanitaria actual, "cada día será mejor y cada día será menor la presión sanitaria".

"Soy contundente al afirmar que no se ha ganado al COVID-19 y un rebrote sería tremendamente catastrófico en estos momentos, primero por lo sanitario, con el regreso de los miedos y preocupaciones, y en lo social y económico sería muy demoledor", por lo que Torres ha pedido "seguir haciendo las cosas bien y hasta ahora lo han hecho los hombres y mujeres de Canarias".