El Cabildo celebra que el nivel 3 haya funcionado en Tenerife, pero teme un relajamiento de la población

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado que, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el nivel 3 de alerta sanitaria haya propiciado la bajada de la incidencia del coronavirus en la isla.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el presidente socialista ha destacado que ese mayor número de restricciones "ha ayudado y concienciado a muchos de la situación en la que estábamos". La isla llegó a tener el 23 de diciembre una incidencia acumulada a siete días histórica: 136,6 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, con datos del 20 de enero, este indicador se sitúa en 41,4.

A juicio de Pedro Martín, "las limitaciones que se establecieron en la fiestas navideñas y el toque de queda han sido fundamentales y nos han venido bien, entre comillas, para frenar la enfermedad".

En todo caso, el presidente ha advertido de la importancia de mantener la guardia, porque "ahora el temor es que, con el nivel 2, nos volvamos a relajar".

Ayudas para pymes y autónomos

El presidente del Cabildo ha explicado que está ultimando el paquete de ayudas para pymes y autónomos afectados por las restricciones sanitarias, especialmente, la hostelería y los gimnasios. Sin embargo, ha recalcado la necesidad de que sean complementarias a las que apruebe el Gobierno de Canarias.

"No queremos sacarlas y que después un empresario tenga que elegir por no poder acogerse a las dos, pero si el Gobierno no las saca en los próximos días, tendremos que hacerlo nosotros con las nuestras, a riesgo de que después no sean compatibles", ha aseverado.