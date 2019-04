El Cabildo apuesta por prohibir el plástico de un solo uso

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, José Antonio Valbuena, ha mostrado en los micrófonos de Mediodía COPE su preocupación por la continua aparición de microplásticos en distintas zonas del litoral de la isla, como La Punta de Abona, en Arico. Esta playa, según un estudio del IES Los Cristianos, es la más contaminada del archipiélago, con una concentración de 215 gramos de microplásticos por metro cuadrado, una cantidad dos veces veces mayor que la presentan otros puntos de la costa de Canarias con alto nivel de residuos.

Valbuena ha señalado que lo ocurre en Arico es la visualización de un problema que afecta a todo el planeta. "Los oceános se están muriendo. Todos los años acaban en el mar 12 millones de kilos de plástico y una simple bolsa tarda cuatro siglos en degradarse", ha recordado.

En esta línea, valora las acciones de limpieza que lleva a cabo el Ayuntamiento o las iniciativas de concienciación que ha desarrollado en las últimas semanas el colectivo Oceáno Limpio, aunque reconoce que para hacer frente a esta situación es necesario terminar con los plásticos. "No podemos esconder la realidad. La batalla pasa porque en Canarias, de una vez por todas, prohibamos los plásticos de un solo uso. No será una solución a nivel global, pero sí será nuestra aportación local", ha asegurado.

La alcaldesa de Arico, Elena Fumero, por su parte, ha subrayado que la aparición de estos microplásticos en el litoral se produce por la acción del mar. "Con cada cambio de marea, las corrientes traen todos estos residuos a la playa de La Punta de Abona. Creo que esta afección puede ser una oportunidad para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de reducir el consumo de plásticos", ha señalado.

Fumero cree que, en este momento, es fundamental realizar una profunda reflexión para cambiar nuestros hábitos de vida. "Es una circunstancia que tenemos al lado de la puerta de casa, pero no abrimos los ojos hasta que no vemos un video o unas fotos. Nosotros limpiamos a diario este entorno y apoyamos a las asociaciones ecologistas, pero no es suficiente. Tenemos que ir al supermercado con la cestita o la bolsa de tela que usábamos en el pasado", ha aseverado.