Antonio Alarcó pide la dimisión del ministro Escrivá por sus declaraciones sobre el problema migratorio

El senador del Partido Popular Antonio Alarcó, ha manifestado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que el ministro de Migraciones José Luis Escrivá debería dimitir y marcharse “por dignidad”.

Alarcó argumentó que “en un país democrático y normal este ministro no dudaría ni 5 minutos”, y que por tanto, debería irse “por dignidad democrática porque esto no es una cuestión de índole ideológico”.

Hay que recordar que Escrivá, cuya gestión del fenómeno migratorio ha sido muy discutida desde Canarias, mantuvo ayer un duro enfrentamiento verbal con el senador popular por Gran Canaria Sergio Ramos, al pedirle éste una valoración sobre el problema migratorio en el archipiélago. El ministro, respondió al senador grancanario que “hoy ya no hay un problema migratorio en Canarias”, a pesar de lo cual, “seguirán llegando migrantes porque África es África y la geografía de Canarias y de España es la que es”, situando la causa del problema en que el anterior gobierno del Partido Popular había “desinstalado todas las infraestructuras”.

Con todo este contexto de fondo, y tras el revuelo que la escena ha provocado en las islas, el senador tinerfeño Antonio Alarcó insistió en que la intervención del ministro fue “desafortunada y tristísima”, además de “una falta de respeto a los inmigrantes, a nuestra soberanía, y a todos los españoles y canarios, que tenemos un problema gravísimo con las vidas humanas que se están perdiendo cada día”.

Alarcó fue un paso más allá al afirmar que “la avalancha de inmigrantes ilegales es uno de los problemas más importantes que tenemos en Canarias” y paralelamente a ello, denunció que “si no reconoces un problema que hay que solucionar entre todos, no podemos esperar que lo solucionen”. Y para ello, recurrió a una de sus habituales metáforas medicas, concluyendo que “si no tienes un diagnóstico claro, no puedes aplicar la terapéutica necesaria”.