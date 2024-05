La alcaldesa de Granadilla opina que la reunión con Clavijo era una operación de maquillaje político

La alcaldesa de Granadilla justificó su no participación en la reunión convocada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que venía a significar un acercamiento supramunicipal donde trataran la compra de los terrenos del Hotel de La Tejita. En palabras de la regidora, esa reunión no iba a llegar a ningún lado, puesto que simplemente iban a presentar unos informes técnicos que ya tenía a disposición el Ayuntamiento de Granadilla, por no decir que previamente ya había enviado una invitación formal tanto a Clavijo como a la presidenta del Cabildo de Tenerife.

Dicha invitación, era para que conocieran de primera mano por la administración local, el estado de las obras y su cercanía con la playa para debatir y dar soluciones. Aunque la respuesta ha sido distinta, aprecia falta de interés por parte de las corporaciones supramunicipales de comprar el terreno para conservar el espacio natural, "Hemos descubierto que todo lo que decían estos días... era una operación de maquillaje político".

De hecho, desmiente que exista una ruptura institucional y son conscientes de que deben mantener buenas relaciones con el cabildo, a pesar de que su presidenta, Rosa Dávila, se refiriera recientemente al comportamiento de Miranda como propio de una "niña malcriada" por no asistir a la reunión convocada por Fernando Clavijo. Lejos de hacer más leña del árbol caído, la alcaldesa optó por cortar el cruce de declaraciones con una escueta respuesta en la que afirmaba que no es su primera salida de tono y que ya nos tiene acostumbrados a esos comportamientos que son impropios de una persona que ostenta la máxima responsabilidad en la isla de Tenerife. "Yo la respeto como presidenta del Cabildo y jamás caería en la trampa de responder a esas declaraciones tan poco propias de su cargo", finalizó.

Pasión. Determinación. Convicción.



Hoy, más que nunca, me reafirmo en mi compromiso de seguir luchando por nuestro territorio, nuestro pueblo y nuestra gente.#JenniferMirandapic.twitter.com/GnAauxqvYB — Jennifer Miranda (@JMirandaPSOE) May 3, 2024





Siguiendo con el asunto principal, los hoteles, tanto de Cuna del Alma cómo de La Tejita, se encuentran en municipios gobernados por el Partido Socialista, y las opiniones son totalmente opuestas. El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, es partidario de continuar con el proyecto del primero, mientras que Jennifer Miranda, en Granadilla, opta por defender el espacio natural de La Tejita, en lo que se refleja la autonomía del partido en sus diferentes territorios.