El alcalde de Arafo ‘okupa’ el Ayuntamiento de Güímar

El alcalde de Arafo, José Juan Lemes, y los concejales de grupo de gobierno (Agrupación Independiente de Arafo) se han plantado este jueves por la mañana en el Ayuntamiento de la vecina localidad de Güímar, después de hacerlo primero el miércoles por la tarde. El motivo, “la extrema necesidad” de que la alcaldesa güimarera, Luisa Castro (PP), convoque un pleno para autorizar los vertidos de aguas residuales a través del emisario del polígono industrial de la comarca. Finalmente, han conseguido hablar con la alcaldesa y con la secretaria, llegando al acuerdo de que la sesión plenaria se celebre el próximo jueves.

“Lleva dos meses diciéndome que va a convocar la próxima semana y ya se acaba el plazo, porque tras las elecciones entramos todos en funciones. El 24 de mayo, la Viceconsejería de Medio Ambiente cierra el expediente por inacción y es necesario licitar la depuradora”. Así justificaba Lemes la medida tomada, asegurando que no lo hace “por postureo, porque no me presento a las elecciones”. Tras alcanzar el acuerdo, presentarán la documentación ante la Viceconsejería "in extremis", ha dicho Lemes en La Mañana en Tenerife.

Quien ha estado defendiendo siempre este polígono es Güímar

La situación llegó a tal punto este jueves que el alcalde de Arafo y sus concejales se cruzaron con la regidora de Güímar antes de que esta entrara en su despacho, pero se negaron a hablar hasta poder hacerlo con la secretaria municipal, que es la encargada de terminar el informe jurídico para que Castro pueda convocar el pleno. “No voy a obligarla a hablar conmigo si ella no quiere; necesito hablar también con la secretaria y espero que nos den una solución”, ha afirmado Lemes a primera hora en La Mañana en Canarias.

“ELLOS ESTÁN EN EL PATIO Y YO EN EL DESPACHO”

La alcaldesa de Güímar no ocultaba su incredulidad en los micrófonos de COPE. “No me parece correcto, a mí jamás se me ocurriría y a otro ayuntamiento a hacer eso”, ha señalado Luisa Castro. Ha justificado el retraso con el informe de la secretaria por las dos convocatorias electorales de esta primavera, aunque ha recordado que, en principio, será desfavorable a la autorización de los vertidos por el emisario.

“Quien ha estado defendiendo siempre este polígono es Güímar y nosotros no tenemos que pagar ninguna multa porque no somos responsables en depuración; si Lemes quiere culpar a Güímar, que haga él un pleno o vaya al juzgado”, ha añadido en el programa de Mayer Trujillo.

La alcaldesa llegó a admitir que Lemes y sus concejales “están en el patio y yo en el despacho recibiendo a los vecinos, como hago siempre”, preguntándose “qué respeto tienen hacia la alcaldesa y el Ayuntamiento de Güímar”.

Foto: Diario de Avisos