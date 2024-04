La AECC denuncia la falta de notificaciones a la población para realizar pruebas de cáncer de colon

El cáncer colorrectal registró 1803 casos en Canarias durante el 2023. A nivel nacional, fue el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia en la población, afectando a 40.203 personas, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer. Aunque lo verdaderamente llamativo, se produce cuando tan solo el 40% de las personas que reciben la notificación por parte de Sanidad para hacerse las pruebas correspondientes, acude a su cita.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco, invita a la reflexión cuando la incidencia es tan alta. Más aún, cuando los medios disponibles pueden contribuir a detectarlo a tiempo y es perfectamente curable en un 90%.

Hoy es el #DíaMundialdelCáncerdeColon.

El cáncer colorrectal se puede detectar en estadios iniciales con una sencilla prueba, el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH).

¿Conoces este test?#juegatupapelhttps://t.co/2BRjvMAPa1 — Asociación Española Contra el Cáncer (@ContraCancerEs) March 31, 2024





Sin embargo, al desconocimiento de la población para no aceptar la invitación, se le suma que también canarias está a la cola del país en el cribado de cáncer de colon. Un ejemplo claro, se produce con las invitaciones del Servicio Canario de la Salud a sus ciudadanos, afirmando Orozco, que dependiendo del código postal, es posible que recibas o no la citación. Un grave problema que se debe solucionar y darle prioridad. Para complementar, puso de ejemplo que un ciudadano de Santa Cruz es posible que la reciba y otro de la laguna no. Una situación que el propio presidente ha denunciado en varias ocasiones y que genera una desigualdad con la que habría que acabar.

La edad para el cribado es entre los 50 y los 69 años. Aunque por normativa europea se ampliará hasta los 74. Sin embargo, hay casos donde dentro de ese rango de edad, no reciben la invitación. Y es que otro de los motivos por los que las invitaciones no llegan a todo el mundo podría deberse a que el Servicio Canario de la Salud no tiene un número de endoscopistas suficientes, por lo que no es descartable que el retraso se deba a que acabará llegando de forma progresiva. Hecho que contrasta con una normativa europea que establece que en el 2024 el 100% de la población debería estar notificada. Un hito que ahora mismo no se vislumbra.

La recomendación de Andrés Orozco es que toda persona comprendida en ese rango de edad que no haya sido notificada, acuda a su centro de salud con su médico de cabecera y solicite la prueba, que consiste en presentar un bote con heces propias en un bote estéril para que lo puedan analizar en busca de restos de sangre. Aun con sangre en la muestra, no quiere decir que se padezca el cáncer, pero sí que le derivarán a hacerse una segunda prueba con especialistas que pueda arrojar datos más precisos mediante una colonoscopia.