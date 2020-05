Adeje abrirá las playas de forma escalonada a lo largo de la semana

El Ayuntamiento de Adeje ha informado que tras la aprobación de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la cual Canarias pasa a la fase 2 de desescalada, y tras la reunión con personal técnico y empresas concesionarias de la gestión de las playas del municipio, se ha aprobado la apertura escalonada del litoral.

Esta apertura gradual se realizará a lo largo de la semana con la previsión de que el viernes las playas se encuentren operativas en su totalidad.

Esta decisión viene marcada en primer lugar por la prudencia y la precaución que ha caracterizado desde el minuto uno la gestión municipal en esta crisis sanitaria. La prioridad es, en cualquier caso, la seguridad y salud de las personas y en este sentido el ayuntamiento apela a la parte de responsabilidad que tienen todas y cada una de las personas que van a acudir a las playas para que realicen esta actividad con seguridad y solidaridad.

El Ayuntamiento de Adeje quiere que el retorno a las playas se realice de la forma más natural posible dentro de esta nueva normalidad en la que la ciudadanía debe proteger su salud. De esta manera, el consistorio ha optado por la vía de la información y el control apelando a la responsabilidad y sentido común de la ciudadanía. Bajo el lema “Nuestro destino depende de tu responsabilidad”, se quiere recordar a la ciudadanía que la forma de proceder en estos espacios públicos condicionará el futuro, primero en salud de las personas, y en segundo lugar, en toda la economía del municipio.

Las medidas que implementará el Ayuntamiento de Adeje en las playas irán desde cartelería en varios idiomas, megafonía hasta informadores a pie de playa que realizarán esa labor “pedagógica” para que la ciudadanía tome conciencia de su parte de responsabilidad a la hora de evitar nuevos contagios.

De esta manera, por ejemplo, se prohibirá fumar en todas las playas y zonas de baño, se mantendrá la prohibición del acceso a mascotas, no se podrá hacer uso de duchas y lavapiés, tampoco se podrán llevar neveras (sí estará permitido un tentempié). Pelotas y colchonetas tampoco estarán permitidas en esta fase de desescalada, y el uso de la toalla será obligatorio.

Las hamacas de los concesionarios no estarán disponibles hasta que se establezca un protocolo de limpieza y desinfección que sea seguro para las personas pero también para el medioambiente. Se recomienda no estar en la playa más de dos o tres horas, para que no se produzcan aglomeraciones y todas las personas interesadas puedan acudir sin riesgo. Se recordará que el distanciamiento social entre personas o unidades familiares es la principal herramienta para evitar el contagio.

Las condiciones para la apertura de las playas pasarán primero por su puesta a punto: limpieza, seguridad y mantenimiento así como por la implementación de las medidas anti Covid dispuestas por el Ministerio y el Gobierno de Canarias para evitar lo máximo posible los contagios. Hay que tener en cuenta que las playas no se han limpiado (excepto aquellas que ya están abiertas) desde que se inició el confinamiento. En semanas pasadas, el laboratorio municipal de agua ha estado realizando analíticas a todas las playas y zonas de baño, en previsión de su posible apertura, y todas las pruebas han dado como resultado que todas las zonas son aptas para el baño.

Respecto a la seguridad hay que recordar que el servicio de salvamento y socorrismo en playas tiene un horario de 10 a 18 h. Aquellas zonas de baño que no dispongan del servicio de socorrismo, se indicará en los carteles informativos que colocará el Ayuntamiento en los próximos días.

A partir de hoy, podrá hacerse un uso recreativo de las playas que en estos momentos ya se encontraban abiertas para el deporte y el paseo, concretamente las playas de Fañabé, La Enramada y la zona de uso deportivo de La Caleta.

A medida que el resto de zonas de baño y playas hayan sido limpiadas por parte de las empresas concesionarias de su gestión e implementado las medidas sanitarias, se procederá a su apertura.