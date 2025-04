200€ de multa por aparcar en la puerta de sus casas: el fastidio de unos vecinos en La Laguna

Los vecinos de la calle Dracaena, en la zona de Punta del Hidalgo, en San Cristóbal de La Laguna, están en pie de guerra. Han colocado pancartas en sus fachadas para exigir al Ayuntamiento una solución para volver a aparcar en las puertas de sus casas, pues por un cambio repentino en la normativa de la calle, ya no pueden hacerlo. Cuentan que más de 40 vecinos han recibido multas de 200 euros por aparcar allí, unos hechos sin precedentes en esta vía.

el problema de la calle dracaena

José Reyes actúa de portavoz de los vecinos de la calle y ha explicado a los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife el motivo de su indignación. Adelanta que es una historia algo enrevesada: "Las viviendas se entregaron por una cooperación en el año 2000. Es una calle interior, como pone en escritura", explica. "A partir del año 2018, 2019, empiezan a haber movimientos de señalética en la calle. Primero se puso dirección prohibida, excepto vecinos. Luego se cambió misteriosamente por vados".

Reyes relata que después de la pandemia, ya en el año 2023, los vecinos comenzaron a recibir cartas de recaudación para pagar un acceso a vados: "Entonces a raíz de eso hemos descubierto que nuestra calle ha sido catalogada como peatonal". A partir de ahí, comenzaron las reuniones con la Concejalía de Seguridad Ciudadana para ver cómo se podía solucionar la cuestión. "El problema se agravó cuando un día ya, hablando por el año 2024, en febrero, apareció toda la calle con unos papeles de la Policía Local".

El portavoz apunta que en 23 años no ha habido ningún tipo de conflicto, por lo que no entienden la necesidad de multar: "Nuestros vehículos están repartidos ahora por la Punta. Estamos hablando de casi unos 200 vehículos. La Punta está colapsada". Ellos están a favor de que se cierre al tráfico regular, pues los coches ajenos invadirían sus puertas, pero que sí se les permita a ellos, no solo a los que tengan en propiedad un vado.

la línea verde

Ellos proponen que el Ayuntamiento pinte una línea verde, donde se permita aparcar a los vecinos que tengan su tarjeta de residencia. Sin embargo, las quejas se deben a que, mientras los técnicos lo estudian y no se cambien las señalizaciones, pueden ser sancionados con una multa: "Es solo un policía. Con el resto de la Policía Local de La Laguna, al contrario, hay comprensión...". Los vecinos tienen conocimiento de que se avisa a las autoridades a través de la aplicación Alertcops: "Lo curioso es que solo viene este policía, no hay ningún otro que multe. No sabemos quien ha llamado".

¿Y ahora qué?

"Sabemos que las cosas de palacio, van despacio. Nosotros le hemos dado. Hay un problema. Hay dos soluciones: o se hace la calle peatonal, lo cual es un despropósito. O se abre el tráfico con el problema de lo que comentaba, de hacerse a nuestras propias viviendas". Reconoce que por parte del consistorio ha habido compromiso y buenas palabras, pero por el momento eso no les basta: "Por eso hemos hecho esta movilización. Pedimos que los técnicos, que nos den una pronta respuesta".