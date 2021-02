El show de la elección de los senadores por la Comunidad Autónoma

Miren anda el PSOE en Canarias deshojando la margarita, acerca de quién va a sustituir al dimitido Pedro Ramos, en el cargo de senador socialista por la CCAA, y créanme que el espectáculo que están dando no resulta nada gratificante.

La dimisión del actual inquilino del cargo, ha propiciado una lucha interna entre el lagunero Santiago Pérez y el majorero Blas Acosta por hacerse con tan preciado botín, a la vista de algunas causas judiciales que digamos, pululan en el ambiente, y que podrían ser contrarrestadas con el aforamiento propio del cargo.

Y es que la clase política en Canarias está tomando como costumbre, utilizar este cargo de senador por la CCAA, como echadero político para aforar convenientemente a determinados protagonistas que pudieran tener causas pendientes con la justicia, y eso, que quieren que les diga, resulta bastante reprobable desde el punto de vista ético. Y digo la clase política, porque ya lo hizo Coalición Canaria también en su momento, alargando años la posibilidad de que Zerolo respondiera judicialmente por sus actos.

Miren, posiblemente sea una obviedad lo que voy a decir. Pero para este cargo hay que elegir a la personas mas preparadas para defender los intereses de Canarias en la Cámara Alta. Y punto. Que después ya podemos entrar en consideración sobre si es útil o no una camara territorial como es el Senado. Pero ese ya sería otro debate. Pero por lo menos, tengan la decencia moral y política, de elegir un candidato por su valía personal y por su trayectoria y capacidad para resolver los problemas de los canarios, y no por un beneficio personal en forma de aforamiento.

Lo he dicho muchas veces, estas son las cosas que alejan, que separan a la ciudadania de la clase política. Esta mañana he escuchado al secretario de organización del PSOE en Canarias con Mayer y no me ha convencido por ningún lado. Reitero, esto parece un echadero político, como lo fue en su día para Zerolo, y como ahora pretende Blas Acosta.

¿Saben cómo se arreglaría de verdad todo esto? Con la elección en las urnas por parte de los ciudadanos como un senador más. Elegimos a los senadores por cada isla como hacemos ahora, y también elegimos en la papeleta al senador por la CCAA. Y acabamos con este mercadeo, que empieza a dar vergüenza ajena, porque si los propios partidos desacreditan de esta forma una figura como esta, apaga y vámonos.