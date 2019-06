En política dos más dos, sí son cuatro.

Tiempo de lectura: 2



Señores el patio anda bastante revuelto después del ofertón de Coalición Canaria al Partido Popular por el que los nacionalistas ofrecen la presidencia a Asier Antona y son capaces de sacrificar a Fernando Clavijo. Pero claro, como decía mi padre, nadie da duros a cuatro pesetas, y como moneda de cambio coalición se quedaría con sus tradicionales feudos del cabildo y el ayuntamiento de Santa Cruz y habría que echar atrás los pactos Pp-Psoe a los que ya se ha llegado en otras instituciones, fundamentalmente de islas menores.

Así que todos los corrillos políticos están pendientes hoy de la reunión que en Madrid va a mantener Teodoro García Egea con Antona y los presidentes insulares, y de la que se supone saldrá una decisión final sobre el asunto ¿Pesará mas la posibilidad de gobernar Canarias o de mantener los pactos con el Psoe?.

Tengo la impresión de que en Génova venderían como un gran triunfo encabezar un gobierno regional en Canarias, como ya lo hicieron con Andalucía, y eso va a acabar pesando sobre todas las cosas.

En cuanto a Coalición Canaria, es evidente que quema sus naves para no perder dos plazas históricas de ATI, el Cabildo tinerfeño y el Ayuntamiento de Santa Cruz, hasta el punto de sacrificar al propio Fernando Clavijo. De confirmarse este acuerdo, como he venido repitiendo en los últimos días simplemente se impondría la lógica. Ciudadanos y PP irían de la mano con quien tienen que ir por afinidad ideológica y por coincidencia programática, ni más ni menos. Lo demás son experimentos con gaseosa.

Aquí o pactan las derechas, o pactan los izquierdas como ha pasado en La Laguna. Pero mejunjes entre unos y otros que no se sabe cómo van a acabar, ni cuánto van a durar creo que no son buenos para nadie. No me cabe ninguna duda, que el votante medio del partido popular o de ciudadanos, apoya un pacto con coalición, a la par que rechaza un acuerdo con el Psoe que es difícilmente entendible.

Miren no sé, y creo que nadie lo sabe todavía a esta hora si este pacto saldrá adelante. Lo que sí sé, es que es una buena opción para Asier Antona, para el Partido Popular y para Coalición Canaria. Y desde luego, lo es también para Ciudadanos, una formación política que debe seguir el deseo y el camino marcado por sus votantes.