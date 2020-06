Con la mascarilla en la papada

Miren las cifras de los últimos días en referencia al coronavirus son las mas bajas desde que comenzó el estado de alarma, y parece que definitivamente empezamos a ver la luz al final del túnel. El presidente regional Ángel Víctor Torres, que esta mañana ha pasado por los micrófonos de La Mañana de Cope Canarias ha afirmado que el rebrote es “una amenaza" y por ello hay que respetar las distancias y las normas sanitarias en cuanto al uso de mascarillas, porque de nosotros depende que ese posible rebrote no sea grave.

Y aunque me he repetido en las últimas semanas sobre el tema, creo que en general, todos tenemos el deber de ser pesados sobre el asunto, porque va en ello que de verdad, podamos volver no a una nueva normalidad, sino a la normalidad de siempre.

Este fin de semana ya he participado de dos actividades que no había vuelto a hacer desde el pasado 12 de marzo: sentarme en la terraza de un restaurante, y darme un baño en la playa. Y lamento ser el vinagre de la ensalada, pero en ambos casos vi a la gente, como norma general excesivamente relajada con las normas de distanciamiento social.

Evidentemente no le voy a pedir a alguien que esta comiendo o que se está bañando que lleve puesta una mascarilla, pero sí le tengo que exigir que se separe de mí los dos metros correspondientes, y que no venga a hablarme a 20 cm de mi cara. ¿Recuerdan cuantas entrevistas hicimos la primera semana que entramos en fase 1, sobre los protocolos de desinfección y de comportamiento por parte de los profesionales en las tarrazas y cafeterías?

Pues yo ya veo, camareros sin mascarilla, o con mascarilla en la papada, mesas sin desinfectar y en general una sensación de que “aquí ya no pasa nada”. Y sinceramente, cuando ves eso en el que te sirve y en el servido, es para preocuparse.

Por supuesto que también hay muchos profesionales de la restauración que cumplen a rajatabla los protocolos y son modélicos en su trabajo, pero con que haya unos pocos que no cumplan, podemos estropearlo todo.

Así que por repetirlo amigos que no quede. Seamos responsables todos, cumplamos las normas para que la Covid-19 poco a poco sea una cosa del pasado.