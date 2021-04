Canarias necesita un plan de verdad contra la pobreza

Miren según se desprende del último informe presentado por Cáritas Diocesana a nivel regional en el día de ayer, un total de 1.784 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife y sólo en lo que va de año ya se han identificado 387 casos nuevos, el 48% en la zona sur de la isla. Un informe que además, nos pone sobre la pista de que el 33,7% del total de personas sin hogar lleva en esta situación más de tres años. Sinhogarismo, pobreza extrema… situaciones que va de la mano, y que encuentran en la crisis derivada de la pandemia su mejor caldo de cultivo, máxime si tenemos en cuenta la alta prevalencia en el sur de la isla.

Desde luego que no no vamos a cansar de ponderar en su justa medida y de ensalzar la labor de una entidad como Cáritas que tanto hace por los que menos tienen, pero como ciudadano, también me pregunto si las instituciones publicas están haciendo lo necesario para contrarrestar esta situación. ¿Realmente se están poniendo en la piel de los que lo están pasando muy mal?

Quiero que escuchen antes que nada, el testimonio de Cesareo, una persona con un 83% de discapacidad, y que cobra una pensión de 402 euros al mes





CORTE





Volviendo a la pregunta que les planteaba, no me cabe duda de que el común de los ayuntamientos, como instituciones de cercanía que son, luchando en primera linea, hacen todo lo que pueden dentro de sus presupuestos y su nivel competencia.

Pero el quid de la cuestión esta a más alto nivel, y miro hacia la administración autonómica. Los sucesivos gobiernos de Canarias de los últimos lustros, o no han querido o no han sabido dar una respuesta estructural al problema estructural de la pobreza que nos asola.

De una vez por todas hace falta un plan integral contra la pobreza en Canarias que sea transversal de verdad, implicando a diversas áreas, y con medidas a corto plazo, pero también con altitud de miras y capacidad de planificación en el medio y largo plazo.

Porque como dijo Nelson Mandela, Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia.