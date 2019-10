La XXXVIII San Silvestre abre inscripciones

La XXXVIII edición de la San Silvestre Lagunera ya está en marcha y hoy martes 1 de octubre, abre inscripciones. Desde el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna, organizador de la cita deportiva, se ultiman los detalles para que la tradicional prueba con la que se despide el año, sea todo un éxito.

El próximo 31 de diciembre a las 18:00 horas, se dará el pistoletazo de salida a la San Silvestre Lagunera, que constará de 5.700 metros y transcurrirá por las principales calles de la Ciudad de los Adelantados. Desde la Plaza de la Concepción, todos los participantes deberán completar el siguiente recorrido: C/ Adelantado giro izquierda C/ Marqués de Celada, Plaza de Doctor Olivera, C/ Herradores, giro izquierda C/ Consistorio, C/ Nava y Grimón, Plaza del Cristo, C/ la Rua, giro izquierda c/ Cañaveral, giro izquierda Camino Las Peras, Plaza del Cristo, giro izquierda lateral de la Plaza del Cristo, giro derecha C/ Viana, giro derecha C/ San Agustín giro Izquierda C/ Ascanio y Nieves, giro derecha Plaza de la Concepción. Posteriormente, deberán tomar la Plaza de Doctor Olivera, C/ Adelantado giro izquierda C/ Marqués de Celada C/ Herradores, giro izquierda C/ Viana, giro izquierda C/ Obispo Rey Redondo (C/ La Carrera) hasta la meta, que estará ubicada en la Plaza de la Concepción.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la web www.deportelagunero.com, rellenando debidamente el formulario y realizando el pago a través de la plataforma web. También se podrá realizar de manera presencial en las oficinas del Organismo Autónomo de Deportes en horario de 9:00 a 13:00. El plazo se cerrará el próximo 20 de diciembre a las 20:00 horas.