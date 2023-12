Xuancar: "Ante el gatillo fácil, respuesta contundente"

Juan Carlos González 'Xuancar' no quiso dejar pasar la ocasión de participar en Deportes COPE Tenerife como cada lunes, para responder de forma clara y contundente a unas acusaciones que realizó el máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido, en, según dice el mismo, la cuenta de tuiter de su sobrino, en las que menospreciaba a dos medios de comunicación tinerfeños como Diario de Avisos y la Cadena COPE. En la intervención también participó y pidió el mismo respeto que el Jefe de Deportes de Cope, Juanjo Ramos.

Quiero brevemente referirme a unos tuits publicados en una cuenta de Twitter que, según el interesado, pertenece a un sobrino de José Miguel Garrido. Como ya dije el pasado viernes, no sé si los tuits los escribió el sobrino veinteañero, el tío y máximo accionista del CD Tenerife o el escribano del otro lado de la rotonda. El caso es que hizo alusión a dos medios de comunicación: Diario de Avisos y Cope.

Al señor Garrido y a su sobrino, a los que se ve que estos años de idas y venidas a la Isla no les ha permitido conocer bien algunas cosas, les podemos explicar que nos quedan dos periódicos en esta isla: El Día y Diario de Avisos. Los de toda la vida, por otra parte. De El Día les diré que fue mi casa durante 18 años. Imagínense el cariño que le tengo a esa cabecera. Pero le tengo el mismo respeto al decano de la prensa en Canarias, que es el Diario de Avisos. No parece una postura inteligente utilizar una cuenta de Twitter vinculada a un familiar para criticar a dos medios de comunicación, sean más o menos críticos. Se considere más o menos acertada su línea editorial. No está desde luego a la altura de nuestro club, de nuestro equipo. Sí, José Miguel Garrido, nuestro equipo. Porque suyas pueden ser las acciones. En eso nos golea, pero en tinerfeñismo le goleamos nosotros a usted. Hay mucho más sentimiento tinerfeñista en el Diario de Avisos y en la Cadena Cope que en sus empresas. No tenga ninguna duda.

Aquí no va a encontrar un solo movimiento que perjudique al Tenerife. Va a encontrar la verdad y el respeto a ese escudo. Que aunque usted no lo crea, pueden convivir. En esos desafortunados e infantiles tuits, se hizo alusión a la audiencia de este programa. El tono despectivo usado en esas publicaciones hacia la emisora líder del deporte en España me sorprende. Utilizó además, para ello, datos falsos. Datos publicados y facilitados por el escribano del otro lado de la rotonda. No me sorprende. Solo hay que seguir el rastro de los desagües de información del club y su destino final.

Una vez más le repito al máximo accionista del CD Tenerife que en esta casa no hacemos campañas ni a favor ni en contra de nadie. Téngalo en cuenta. Ni quitamos ni ponemos presidentes. Sea de nuestro equipo, de la Federación Tinerfeña de Fútbol o de una comunidad de vecinos. En esta casa se informa y se entretiene, desde el respeto a la profesión que ejercemos, a nuestros oyentes y al CD Tenerife.