Triunfo del Lenovo Tenerife en Burgos (73-81)

El Lenovo Tenerife ha sumado su noveno triunfo en la presente edición de la Liga Endesa en el Coliseo de Burgos ante un Hereda San Pablo debilitado que afrontó el encuentro con más corazón que con cabeza. Un partido en el que los de Paco Olmos solo pudieron recoger ventajas de tres puntos en los primeros minutos del encuentro. Pero llegados al segundo cuarto fue el equipo tinerfeño el que se hizo dominador de ambos tableros sin hacer un partido relativamente brillante y al que llegaron al descanso con ventaja de ocho puntos (31-39) y en el que destacaban los buenos números de un gio Shermadini que parecía no tener rival dentro de la pintura.

El tercer acto fue letal para la escuadra burgalesa al no ser capaces de controlar el tiempo de un encuentro en el que los aurinegros seguían con su martillo pilón gracias al buen quehacer de Guerra, Fitipaldo, Salin y el citado Shermadini que ayudaba a que el Canarias tomara ventajas que ya parecían insalvables para los locales, quienes apenas anotaron doce puntos en este periodo en el que Huertas daba la puntilla desde la dirección de juego para el cuadro de Vidorreta (43-60).

Aun así el San Pablo Burgos siguió apostando con más corazón que con cabeza para llegar a apretar el marcador y situarse a tan solo tres puntos en los instantes finales del encuentro. Pero Shermadini no estaba dispuesto a que la victoria se quedara en el Coliseo y con un Salaj que firmaba trece puntos en el periodo final junto a el ex aurinegro Dani Díez que veía canasta al igual que Kullamaee quien empujaba hacia la dirección de una victoria que no se iba a producir en favor del conjunto burgalés gracias a un acierto triple de Doornekamp que apagaba la luz de la esperanza para el equipo azulón que hincaba la rodilla mientras que los tinerfeños celebraban una victoria que parece prácticamente definitiva de cara a confirmar su presencia en el torneo copero del próximo mes en Granada.