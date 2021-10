El CD Tenerife pedirá explicaciones por lo sucedido en Butarque

Se le sigue dando muchas vueltas a una de las acciones mas polémicas de lo que llevamos de temporada. Y es que el error de De la Fuente Ramos y Pérez pallas (VAR), ha sido de lo mas comentado por la prensa local y nacional en las últimas horas.

Es por ello, que el CD Tenerife ha decidido alzar la voz. Y lo ha hecho a través de su Presidente en Deportes COPE Tenerife con Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Elorrieta.

LA POLÉMICA: "Yo estaba en el campo y vimos claro que estaba en fuera de juego. En la pantalla nos pusieron las imágenes y seguía viendo fuera de juego. Tengo un alto grado de preocupación. Vistas las imágenes sigo sin entender como pudieron dar gol en esa jugada. Ya me quedé preocupado en Las Palmas, por un cordón Viera no estaba en fuera de juego. Y ahora en Butarque se ve claro el fuera de juego y no lo pitan. Yo lo veo tan claro en las imágenes que no me lo explico".

QUEJA FORMAL: "En la próxima reunión del Consejo valoraremos que hacer. Algo haremos seguro, porque es inexplicable. Me he quedado muy preocupado. Pediremos una explicación de lo sucedido. Si fuera posible me gustaría poder escuchar los audios de la toma de decisión. Yo entiendo el enfado de la afición, pero tenemos que seguir los conductos reglamentarios. Pediremos explicaciones, pero de la forma que corresponda".

VAR: “Ya han sido varios los equipos que se han cuestionado sobre decisiones que son extrañas del VAR. Es un instrumento que ayuda al árbitro, pero tiene que mejorar el uso que se le está dando. Vamos a solicitar información sobre lo que vimos en esa imagen".

RAMIS Y PLAY OFF: "Nosotros estábamos y estamos tranquilos con Ramis. Si uno ve como juega el equipo sabe que hay una idea, y que no se ha producido ningún bajón. El equipo está demostrando que puede estar en ese grupo de arriba hasta el final. Va a ser una liga larga y complicada. Hay 15 equipos que optan a estar en play off" "Tenemos la ilusión de que nuestro equipo esté ahí".

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: "Se va a publicar pronto la fecha de la próxima Junta General de Accionistas, será sobre la segunda quincena de Diciembre".