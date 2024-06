Temor a que Garrido se atrinchere en el Tenerife

“No es verdad que Rayco García dé por hecha su entrada en el CD Tenerife”. Fuentes próximas al empresario isleño se mostraban sorprendidos en las últimas horas por algunas publicaciones en las que se daba por seguro y cercano su desembarco en el club.

El caso es que esa situación no depende de su predisposición, sino de que consiga la venia de José Miguel Garrido. No hay, en este momento, negociación en curso para un relevo al frente de la entidad blanquiazul.

El máximo accionista sí tiene la intención de desprenderse de alrededor de un 4 por ciento. No necesitaría contar para ello con el beneplácito de Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González al tratarse de su cartera de acciones extrasindicado, las que adquirió a través de la empresa Only One Way.

El equilibrio de poder tampoco cambiaría. El sindicato de accionistas mantendría el control del Tenerife. Eso aseguran en el entorno de Garrido, al que ven aislado y en una postura claramente defensiva.

En privado sigue manifestando “respeto” por la posición de Rosa Dávila, pero está “lejos” de hacerle caso en su petición de que dé un paso al costado. Así lo manifestó en Cope Tenerife el pasado jueves la presidenta del Cabildo. “¿Qué hace la política metida en esto?”, responde el núcleo duro del empresario madrileño.

El caso es que Dávila, reunida con algunos de los principales accionistas, aboga por la cautela y por los pasos seguros. El objetivo es propiciar un cambio en el Tenerife, pero sin dar un paso en falso que provoque un atrincheramiento de Garridoen las oficinas del Heliodoro Rodríguez López.