Sesé Rivero: "Los canteranos deben tener paciencia"

Hoy ha sido protagonista en las antena de Deportes COPE Tenerife el director deportivo de la entidad blanquiazul. Sesé Rivero analizaba cómo se están llevando a cabo los trabajos con la cantera y sus distintos equipos, explicando que “la situación sanitaria es complicada para todos y no somos menos puesto que no terminamos de arrancar y estamos adaptándonos día a día a ello. En lo que se refiere a nosotros, tenemos que ser rigurosos con los protocolos que tenemos en marcha teniendo en cuenta la prevención que es la que tiene que ver con cualquier tipo de síntoma asociado al virus que nos rodea. A partir de ahí, desde el control de acceso a la ciudad deportiva tanto a futbolistas como aficionados hasta los protocolos de la federación española y tinerfeña son cumplidos a rajatabla para intentar minimizar los datos que arrojan diariamente esta situación epidemiológica”, comentaba.

Sesé Rivero quiso hacer un llamamiento a la calma para aquellos jugadores que están comenzando a destacar en los distintos equipos de la base y señaló al respecto que “ siempre y cuando el entrenador, el director deportivo lo consideren y hagan falta en nuestro primer equipo para reforzar el grado de competitividad de cada a conseguir los objetivos marcados, considero que es bueno que los chicos puedan estar con nosotros. La intención es que participen aunque entendiendo las necesidades que tenga el primer equipo en lo referente a las distintas demarcaciones” puntualizó el director de la base blanquiazul quien hizo especial hincapié al cuestionársele sobre el tiempo que deben esperar para que los debuts con el primer equipo se produzcan: “Creo que todo se pone sobre la mesa y se valora los pros y los contras. El primer equipo tiene unos resultados muy ilusionantes para todos y a partir de ahí Ramis siempre buscará lo mejor. Los canteranos deben tener paciencia y siempre deben estar preparados pues las decisiones del entrenador irán cambiando conforme al tipo de partido que quiera plantear. El otro día los que participaron con el filial dieron muestras de estar bien y preparados para cuando lo estimen oportuno puedan actuar en cualquier situación que se precie”, comentó Rivero quien sobre las posibles salidas de canteranos en este periodo declaró que: “a día de hoy no contemplo que ninguno de los jugadores del filial pueda salir en el mercado invernal. Se que pueden haber distintas propuestas en los próximos días pero creo que el director deportivo siempre las abordará pensando en lo mejor para todas las partes aunque desde el área de fútbol base no contemplamos que pueda ocurrir eso”, apuntó Rivero quien tampoco tiene conocimiento de petición alguna al club por parte del CD Mensajero.

Hay un jugador que está llamado a marcar las diferencias desde la cantera y es Ethyan, del que Sesé Rivero comentó que“es un futbolista con contrato por varias temporadas mas. Soy consciente de que Cordero es una persona a la que le corresponde tomar decisiones al respecto y nosotros estamos contentos con el contrato que el jugador tiene ahora mismo aunque desde la dirección deportiva se tomará la decisión necesaria en su momento. Este fin de semana participo con el B y queremos que siga progresando como lo está haciendo”, señaló.

Cuestionado sobre Moleiro y Kirian, Rivero consideró que “hay decisiones en las que nosotros poco podemos hacer más allá que seguir mejorando los procesos en el fútbol base. El sentimiento es que cuando el Tenerife pierde no son buenas las sensaciones y a estos jugadores los veo como rivales a día de hoy. Con respecto a Kirian le tengo afecto personal y pasó años en la cantera blanquiazul, deseándole lo mejor. Pero hablando de un derbi donde nosotros caímos derrotados, reconozco que no nos quedamos bien” matizó.

Tras la derrota ante la UD Las Palmas en el Rodríguez López con jugadores tinerfeños enrolados en el club grancanario, los comentarios desde distintas corrientes blanquiazules no han sido los esperados y sobre ello el director de la base blanquiazul declaraba que “lo que vale en el fútbol son los resultados. El Tenerife genera muchas cosas y hay mucha gente que siempre va al punto débil como en este momento. A nadie se le escapa que estos jugadores en el primer equipo amarillo tienen buen rendimiento y no debemos despistarnos sobre lo que nosotros estamos haciendo con nuestro primer equipo. Es obvio que no participan tanto los canteranos pero esto no nos debe desviar de nuestros objetivos desde la cantera y estamos obligados a seguir haciendo nuestro trabajo para que desde la base podamos conseguir ver a jugadores de nuestra cantera en el primer equipo”, aseveró.

Por último y cuestionado sobre el trabajo que se realiza en el juvenil que entrena Cristo Marrero, Rivero considera que “siempre hemos tenido buenos grupos aunque hay chicos que han participado tanto en el primer equipo como en el Tenerife B. En este sentido, en el juvenil hay chicos que están haciendo un gran trabajo en la forma de jugar, de competir y se está desarrollando un día a día muy bonito en una situación complicada”, finalizó.