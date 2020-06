El padre de Luis MIlla pide al Tenerife que "cuando llegue el momento le faciliten la salida"

Hoy hemos hablado en Deportes Cope Tenerife con Luis Milla, padre del jugador del mediocentro del equipo tinerfeño. Para Luis su hijo está "centrado" en entrenarse lo mejor posible para exprimir al máximo su potencial y poder lograr la permanencia en la Liga Smartbank con el C.D Tenerife.

Pero también es cierto que el ex jugador, dejó algunos titulares iportantes sobre el futuro del jugador blanquiazul. Según hemos ido contando a lo largo de las negociaciones, Milla ha tenido varias opoprtunidades para salir del C.D. Tenerife, situación que no ha llegado debido a la negativa del club a dejarlo salir por menos de lo previsto. Sobre esto, su padre hoy a asegurado que su hijo “ha estado muy cerca de salir del club en dos ventanas del mercado de fichajes” añadiendo que "espera que cuando llegue el momento faciliten su salida como premio a todo lo bueno que está haciendo Milla por el club." No obstante, también afirmó que el jugador está contento en el club y se encuentra cómodo en Tenerife, aseverando “que todo profesional que tenga un contrato debe cumplirlo y no le queda otro remedio que hacerlo”

Como buen padre e hijo charlan casi a diario sobre la situación del jugador y del equipo, en este sentido ha destacado que siempre que lo hacen le insiste a Luis en que trabaje y tenga una mentalidad positiva para poder ayudar al equipo en este tramo final de la temporada. Considera que su hijo tiene una gran mentalidad y que trabaja para ser cada vez mejor futbolista.