Morales Mansito: "Si el fútbol quiere que yo me marche, igual que vine me voy"

Alejandro Morales Mansito cumple poco más de un año al frente de la presidencia de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Una trayectoria que desde muchos sectores está seriamente cuestionada. Por ello, en Deportes COPE Tenerife hemos querido hacer balance de su mandato.

Balance: "Cuando veo lo que hemos hecho desde que cogimos la presidencia, me siento muy orgulloso.Ahora hay seriedad en la Federación. Cuando te acuestas por la noche con tranquilidad no hay nada más que hablar. Hemos hecho tantas cosas que yo me he sorprendido. Cuando yo llego nos encontramos con una deuda de la que nadie se acuerda".

Moción de censura: "Los que tomamos decisiones cometemos errores, pero tú y yo y todo el mundo sabe donde están los que manipulan. Las mociones de censura se ejecutan, no se anuncian. Si el fútbol decide que yo me vaya, igual que vine me voy. Yo sé que cuento con el apoyo necesario para cumplir con mi mandato. A mí no me consta que el Tenerife y el Costa Adeje estén detrás de esa supuesta moción de censura".