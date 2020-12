Miguel Concepción: “Tengo un debate conmigo mismo en torno a mi continuidad, pero la decisión no está tomada”

Este martes se ha celebrado como estaba previsto la Junta General de Accionistas del C.D. Tenerife, en la que el consejo de administración blanquiazul ha sacado adelante todos los puntos de orden del día, sin mayores problemas. La junta quedó válidamente constituida con el 39,17% del capital social, representado en 699.030 euros. El presidente de la entidad Miguel Concepción, presentó 67.117 acciones. Los demás accionistas presentes fueron Miguel Ibáñez (1724), Adrián Romero (312), José Luís Hernández (197), José Fernando Cabrera (174), Javier Pérez Roger (160) y Jorge Padrón (198).

Uno a uno se fueron aprobando todos los puntos del orden del día por mayoría, relativos a las cuentas, le gestión del consejo de administración, ampliación de capital, reforma de los estatutos, nombramiento del auditor y nombramiento por cooptación de la vicepresidenta Milagros Luis Brito.

Lo más sustancioso llegó en el punto de Ruegos y Preguntas, en el que varios de los accionistas acreditados tomaron la palabra. En primer término, lo hizo el accionista José Fernando Cabrera haciendo un llamamiento de apoyo al equipo, afirmando que “en unos meses habrá posibilidad de cambiar el consejo y ese será el momento de elegir un nuevo consejo”.

A renglón seguido tomó el turno de palabra José Luis Hernández Yanes que comenzó su alocución con la fábula del rey desnudo. “Nosotros somos los que le decimos que va desnudo, presidente” afirmó este accionista, para añadir que “estamos hartos y su gestión nos produce vergüenza”.

A continuación hizo uso de la palabra Adrián Romero que solicitó la dimisión del presidente y abogó por una “renovación plena”, manifestando su oposición a la continuidad en la gestión, que en su opinión, supone Milagros Luis.

“SOY RESPETUOSO CON LA CONTESTACIÓN POPULAR Y ENTIENDO QUE HAYA GENTE ENFADADA”

Pero fue en la rueda de prensa posterior, cuando el presidente Miguel Concepción aclaró temas importantes de la actualidad blanquiazul. Una de las cuestiones más repetidas fue la referente a su continuidad. Al respecto el mandatario blanquiazul afirmó que “soy respetuoso con la contestación popular y entiendo que haya gente enfadada. Seguramente nos hemos equivocado en muchas cosas. Mi decisión dependerá de los apoyos , y la verdad que 15 años son un montón de años, eso te crea un desgaste. El Tenerife tiene un entorno de intervención mediática muy importante y lo primero es autoevaluarse ¿5 años más ahora mismo? No lo sé”.

Insistido sobre este particular, Concepción añadió que “la decisión no la tengo tomada. No es cuestión de porcentajes. Tengo un debate conmigo mismo en torno a mi continuidad, pero la decisión no está tomada”.

“SE BUSCAN CULPABLES Y COMO PRESIDENTE TENGO QUE ASUMIRLO”

Sobre el ambiente de crispación que hay en el tinerfeñismo, Concepción afirmó que “hay cierta ansiedad, y yo entiendo que la afición quiera al equipo en primera y hemos pasado muchas dificultades para mantener la categoría. Yo espero que vengan los resultados y con los buenos resultados podría haber mas complicidad, se buscan culpables y yo como presidente tengo que asumirlo. Nos ayudaría a salvar la situación unos buenos resultados y que el club mire hacia arriba y no hacia abajo”.

Asimismo, el presidente aclaró sobre el mercado de invierno que “está complicado porque la liga acaba de sacar del marco presupuestario la partida de abonos y eso hace que perdamos alrededor de 1.300.000 euros. Así que para pensar en entradas tienen que haber salidas. Las conversaciones las lleva el director deportivo con el entrenador. Hay demarcaciones que mejorar en el centro del campo, vamos muy justitos para lo dos partidos ahora, quizás en la defensa los laterales”.

“TENGO LA CONCIENCIA MUY TRANQUILA CON LA FUNDACIÓN”

El presidente también quiso aclarar lo ocurrido en referencia a la Fundación del C.D. Tenerife: “Se nos concede una subvención y se sigue el guion que nos envía el Gobierno de Canarias, se revisa por parte del gobierno entrante del PSOE y pasa con la máxima nota. Toda la contabilidad está en la web, al alcance cualquiera que entre en la web del C.D. Tenerife y este actual Gobierno nos acaba de aprobar una nueva subvención. Se ha tratado de buscar un desgaste con la Fundación, pero tengo la conciencia muy tranquila con respecto a la justificación de los pagos de la Fundación”.

Por último, Concepción se refirió a lo ocurrido con Javi Alonso y Alberto : “Es un tema grave y como tal se esta tratando. El arrepentimiento no es suficiente porque podría haber sido más grave, y es sancionable. El club lo va sancionar, no va quedar a cero. Pero espero que no vuelva a ocurrir”.