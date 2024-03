Mazinho: "De los contratos se ocupan otros"

Este fin de semana tenemos derbi chico en el grupo canario de Tercera División. Se enfrentan en Gran Canaria la UD Las Palmas y el CD Tenerife en la 25ª jornada con el filial blanquiazul llegando como líder de la categoría y con los amarillos terceros a cinco puntos. En la previa de dicho compromiso, hemos hablado en Deportes COPE Tenerife con Leandro Cabrera 'Mazinho'.

Liderato: "Los partidos cada vez se van complicando más, ya nos conocen, saben como jugamos, nos aprietan más, nos dejan menos espacios, los rivales se motivan más contigo porque eres el líder. Todos los equipos de la categoría se cambiarían por nosotros".

Derbi: "Estamos bastante tranquilos, es una semana que necesita coherencia, hay que saber manejar todas las situaciones. Si ganamos daríamos un golpe sobre la mesa, la presión la tienen que tener más ellos que nosotros".

Loic y Moha: "Yo soy de los entrenadores que estoy pendiente hasta el último día de la convocatoria del primer equipo. Loic se ha ganado estar con el primer equipo, si tiene que bajar será bienvenido, pero la prioridad siempre son los de arriba. No hay caso Moha, tenemos dos grandes porteros y estamos tranquilos en ese sentido. Lo que está claro es que cada fin de semana jugará el que creamos, que está mejor preparado, pero no, con Moha no hemos tenido ningún problema".