Manu Guill: "Solo tenemos 18 fichas sénior y habrá salidas y más fichajes. Nadie tiene asegurado el puesto en este Tenerife"

Este lunes se llevó a cabo la presentación de otros dos de los fichajes del Club Deportivo Tenerife, Fabricio de Souza y Nacho Gil. En un acto celebrado en el Palacio de Carta (plaza de la Candelaria, Santa Cruz) y con la presencia del vicepresidente Ayoze García y del director deportivo Manu Guill.

Y precisamente Manu Guill tomó la palabra para analizar cómo está el Mercado blanquiazul: "Entre mañana y pasado se hará oficial el fichaje de Facundo Agüero, solo estamos a la espera de un trámite administrativo y con él queda cerrada la posición de central". "No hay debate con Landázuri, solo saldrá si sale algo bueno para el club y para él". "Estamos valorando fichar un mediocentro de otro perfil y un delantero rápido y de ir al espacio, porque lo ha solicitado el entrenador". "Solo tenemos 18 fichas sénior y habrá salidas, nadie tiene asegurado el puesto en este Tenerife". "Estamos muy contentos con nuestros canteranos: Alassan, Gabri, Fran Sabina, Ulloa... Todos estuvieron muy bien en el derbi". "Fabricio es un fichaje de club, aquí lo conocían todos y estaban muy contentos con él. Ahora deberá ganarse la confianza de su entrenador".

También hablaron, por supuesto, lo dos fichajes. Fabricio destacó que "para mí es un orgullo poder volver al Tenerife. Estoy en un club histórico y centenario y, por todo lo que viví en mi anterior etapa, estoy contento de estar aquí. Cuando me llamó el club, no lo pensé dos veces, porque yo sentí el amor por este equipo". Y Nacho Gil afirmó que "a mí me llamó el Tenerife, no la categoría en la que está. Estoy contento de estar aquí. La plantilla es muy buena para luchar por lo que todos queremos, habrá competencia y eso es muy positivo".

También habló el vicepresidente Ayoze García: "Los incidentes del pasado sábado en La Orotava no nos representan. Estábamos ante la fiesta del fútbol canario. Aparte de eso, agradezco a Las Palmas las facilidades para organizar el partido del próximo día 9 en Gran Canaria". "Estamos sorprendidos por el apoyo que estamos teniendo en la campaña de abonos. Hemos sobrepasado los 9.500 abonados/as, y estamos cerca de los 10.000".