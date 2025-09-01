Manolo Martínez: "Álvaro Cervera es un entrenador que sabe bajar al barro y que no le importa bajar al barro"

Manolo Martínez fue uno de los jugadores importantes del Club Deportivo Tenerife de José Luis Oltra, que logró el último ascenso a Primera división en 2009. Ya retirado desde hace años, ha estado vinculado al Nàstic de Tarragona y es un gran conocedor de la nueva categoría en la que ha caído el equipo blanquiazul, la Primera RFEF. Y estuvo presente en el victorioso debut (0-2) de los de Cervera en Guadalajara.

El de Bigastro ha hablado con Deportes Cope Tenerife y ha valorado el encuentro: "buenas sensaciones y el equipo me dejó muy tranquilo. He hablado con la gente del club y se ha hecho un gran trabajo. En la isla puede estar la gente contenta". Y sobre Cervera indicó que "tenéis un entrenador que sabe bajar al barro y no le importa bajar al barro. Lo tiene claro, el equipo salió con una enorme intensidad defensiva, y con esa intensidad, igualando a la del rival, con la calidad de arriba eres diferencial".

El excentral cree que "es un equipo muy trabajado por Álvaro, qué sabe a lo que juega y lo que quiere, físicamente muy superior y una plantilla muy involucrada, yendo todos a por todas". Y sobre la nueva dirección del club comenta que "desde fuera me da tranquilidad, y hablé con Rayco, Felipe y Ayoze, y ahora mismo el club y sobre todo la afición puede estar tranquila con la estructura que tiene. Estoy muy ilusionado con este año".

Manolo cierra hablando sobre el Grupo de Primera RFEF en el que está el Tenerife: "esta categoría es dura, el año pasado al Nàstic le tocó el grupo teóricamente menos difícil y acabaron subiendo los del cuatro del otro grupo. Nunca se sabe en el fútbol y más esta categoría. Lo bueno es que el cuerpo técnico lo sabe y no se va a confiar". Y sobre la afición blanquiazul: "la gente se ha volcado y nunca ha dejado solo al equipo. Este año que lo necesita, ahí va a estar".