Lope Afonso: "Creemos posible llegar a 30.000 espectadores en una remodelación del Heliodoro"

Tras las quejas de muchos aficionados/as del Club Deportivo Tenerife por las nuevas butacas, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, se pasó por Deportes Cope Tenerife para hablar sobre el tema y también por las obras que quedan por hacer en el Heliodoro Rodríguez López y por una posible remodelación integral o hacer un nuevo estadio.

Ante las quejas por los defectos del algunas de las nuevas butacas Afonso ha comentado que "las quejas se procesan con naturalidad, es normal que en una actuación que ha supuesto cambiar casi 20.000 butacas, puede haber alguna que no esté en condiciones. Ya hemos tenido un primer inventario de las incidencias y hay entre 16-18 butacas que no se quedaron bien sujetas o que han tenido algún problema con la parte abatible, que la empresa las va a reponer. También ha habido algún problema con la numeración, pero son incidencias subsanables".

Y en cuanto a la inclinación de las butacas ha dicho que "es un efecto natural de la flexibilidad del tipo de asiento del que hablamos, hemos pasado de una butaca monoforme a una dividida en dos láminas, la del respaldo y la del asiento, que es más flexible y más adaptable al usuario. Se revisarán porque han llegado comentarios en ese sentido, pero no parece que sea una cuestión de defecto del modelo de asiento".

También habló sobre las obras que quedan por hacer en el estadio: "las obras que estamos haciendo tiene el objetivo de que el estadio esté en condiciones tanto para Primera RFEF como para categorías superiores. Estamos terminando las obras de 18 baños, pero hemos tenido que licitar la obra del resto de baños y del anillo de presión del agua, además de otras muchas actuaciones, porque hay cañerías que vienen desde comienzos del siglo pasado. Luego tocará el turno de la zona de vestuarios y lo último será la adecuación de los exteriores".

Sobre una reconstrucción del estadio, hacer una instalación moderna, pero en el mismo sitio y remodelando el Heliodoro, comenta que "técnicamente es posible. Se puede mantener el emplazamiento pero siendo una obra costosa. Ampliando aforo y recolocando las gradas, quitando la curva característica, para reubicar el aforo y ganar espacio para otras actividades complementarias. Habría dos vías, una con un pequeño aumento de aforo y otra, con afección urbanística, en la que creemos posible llegar a 30.000 espectadores en la remodelación del Heliodoro".

Y, por último, tampoco cerró la opción de hacer un nuevo estadio en un emplazamiento diferente: "hemos dado algún primer paso, a nivel de intención política, para promover los espacios necesarios para un 'Tenerife Arena'. Un recinto en el que se podrían realizar grandes competiciones deportivas de primer nivel, así como espectáculos de otra índole, similar a las que ya existen en muchas otras ciudades".