El Lenovo cae ante el Real Madrid en un gran partido

Partidazo el que se iba a vivir en un Santiago Martín que volvía a llenarse para ver al Lenovo Tenerife ante el Real Madrid. Los tinerfeños buscaban una nueva victoria para quedarse solo en el liderato de la Liga Endesa.

Los de Vidorreta arrancaron con mucho ímpetu el choque, recogiendo un primer parcial de 5-0 en el marcador. Los blancos reaccionaban para darle la vuelta a un arranque trepidante, algo que probablemente poco le iba a gustar a Vidorreta que dejó claro que para ganar iba a ser importante hacer una buena defensa.

El primer acto terminaba con un ajustado 15-16 para los blancos.

Escuchábamos al técnico del conjunto tinerfeño ser claro antes de arrancar el segundo acto, “hay que ser más fuertes en defensa”. Eso intentó el Lenovo pero en frente tenía al Real Madrid, que ni mucho menos estaba siendo mucho mejor que el Canarias, pero iba acertando mucho más en el tiro exterior y para irse en el marcador un poco más cómodo.

Habida cuenta del no cierto exterior lo teníamos en el bueno de Salin, que no estaba para nada acertado en los triples. Se colgaba el equipo a la espalda Fitipaldo para buscar que los blancos no hicieran una rotura antes del descanso y junto con Gio fueron los más acertados en la parcela anotadora de los aurinegros. Con un 16-22 de parcial en el segundo cuarto y un 31-38 nos fuimos al descanso.

Une tercer cuarto en el arranque del Lenovo que buscaba bajar la diferencia de -7 en el marcador. Para ello los galones de los ”más importantes” iban a tener que salir a relucir para enfrentar un resultado adverso y con mucho tiempo para conseguirlo. Los de Vidorreta se adjuntaron el cuarto con un parcial, eso sí, corto (14-12), que hacía terminar el tercero por 45-50.

En el último cuarto pasó de todo, reacción del Lenovo y acción Del Real Madrid que apenas bajó de cuatro puntos de diferencia en el choque. Alguna decisión arbitral algo más que discutible como la antideportiva señalada a Fran Guerra. El parcial fue de 22-30 para cerrar el encuentro con un final de 67-80.

Se mostraba contento Vidorreta con el trabajo de su equipo y remarcaba los triples Del Real Madrid y alguna decisión arbitral, en el último cuarto para ganar el choque.