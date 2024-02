Juanjo Ramos: "Los números no respaldan la continuidad de Garitano"

Juanjo Ramos explica en Deportes COPE Tenerife como está, una semana más, la situación de Asier Gartitano al frente del banquillo del CD Tenerife, tras añadir un partido más a la lista de jornadas consecutivas sin ganar, y tras mantener la estadística de ser el segundo peor equipo en las últimas 15 jornadas con solo dos victorias.

Una vez más toca hablar en negativo del CD Tenerife. Otra semana sin ganar y van 6. Un punto más lejos del playoff, ahora a 7, y un puesto más abajo, ahora 15º. Esta es la situación y no sé si va a cambiar, ojalá que sí, pero lo que no va a cambiar es el inquilino del banquillo blanquiazul. Seguirá siendo Asier Garitano. Es más, tanto esta tarde con Paulino Rivero en los canales oficiales como, probablemente el jueves en una rueda de prensa que ofrecerá el director deportivo Mauro Pérez, el club ratificará su confianza en el técnico vasco y descartará poner fecha a una posible salida si los resultados no mejoran. Se insistirá en el proyecto, aunque haciendo autocrítica en cuanto a los resultados. Se reconocerá que no están cumpliéndose las expectativas, pero dejando claro que nadie prometió el ascenso este año.



Y lo sabemos, pero el CD Tenerife tiene el sexto tope salarial de Segunda. Y anda lejos de su sitio natural. Probablemente el espejismo lo vivimos en las 10 primeras jornadas. Pero benditas 10 primeras jornadas, que nos mantienen a flote y lejos todavía de la lucha por el descenso. Es más, desde entonces el balance es tan desalentador que invita a la reflexión y al cambio. No lo digo yo, que me sigo negando a proponer que alguien pierda su trabajo. Sino los números. El Tenerife es el segundo peor equipo desde la jornada 11. Solo mejor que el Amorebieta, con 7 puntos, que ha ganado 1 partido de 15 en este tramo. Precisamente al Tenerife, por cierto.



En 15 jornadas, el equipo de Garitano ha ganado 2 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 7. Dos victorias en 15 jornadas, al Eldense fuera y al Alcorcón en casa. No gana desde hace 6 jornadas. Solo el Andorra, con 7, y el Amorebieta, con 9, llevan más semanas sin ganar. De hecho, el Tenerife no ha ganado en 2024. Lleva 2 puntos de 12. Dos de doce. Y un gol en 360 minutos. Uno en 4 partidos.



Es además, en este tramo de 15 jornadas, el segundo equipo menos goleador de la liga con 9 dianas. Nueve en 15 partidos, que da a 0,6 goles por jornada. Solo le empeora, de nuevo, el Amorebieta. Que lleva 7. Tampoco en goles recibidos es un buen ejemplo. El Tenerife es el equipo más goleado con 25 tantos, los mismos que el Racing. Que, eso sí, ha marcado 16 goles más que los blanquiazules.