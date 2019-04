José Luis Oltra."Estoy especialmente contento con Nano"

El entrenador del C.D. Tenerife José Luís Oltra, ofreció este miércoles la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sporting de Gijón de este próximo viernes, para el que el técnico blanquiazul recupera a Luís Pérez cumplida su semana de sanción. El Tenerife se presenta ante los asturianos después de haber logrado sumar cuatro de los seis puntos frente a dos candidatos al ascenso, como son el Osasuna y el Albacete.

En referencia al Sporting, el técnico valenciano destacó que “Cualquier equipo te plantea dificultades y es difícil, sea de arriba o de abajo. El Real Sporting viene en su mejor momento y peleando por la parte alta. Sabe a lo que juega y tiene dos puntas muy fuertes. Es muy complicado, también en espacios y a balón parado, pero tenemos argumentos para ganar a cualquiera. El Real Sporting está jugando un poco más directo. Las individualidades también marcan diferencias y no podría nombrar solo a uno. Aitor García y Álex Alegría les han dado cosas, pero no son los únicos que nos preocupan".

Pero Oltra también tuvo palabras para Nano, que en la sesión preparatoria del lunes protagonizó un leve incidente con el preparador blanquiazul: “Estoy especialmente contento con Nano. Está trabajando bien, no tengo ningún problema con él. Es un chico excepcional y nos va a dar cosas hasta el final de temporada".

El técnico tinerfeñista, insistió en que no va dar pistas sobre un posible cambio de sistema de cara al viernes, después de haber dispuesto un planteamiento con tres centrales en el partido del Carlos Belmonte: “"No voy a contestar sobre si repetiremos sistema o no, pero existe la posibilidad, claro. No soy de cambiar planteamientos por jugar de local o fuera, públicamente prefiero no comentarlo. Hemos hecho buenos partidos ante equipos de la parte alta. En casa el equipo es fuerte históricamente, la afición nos da muchísimo y nos lleva en volandas, pero la realidad me indica que no es fácil ganarle a nadie".