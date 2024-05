Jony Vega desvela la clave del ascenso del filial

Jony Vega, responsable de captación del área de fútbol base del CD Tenerife desde mayo del 2023. se reúne esta tarde con Deportes COPE Tenerife, para comentar la actualidad deportiva del Tenerife en todas sus categorías. Vega desempeña un cargo y responsabilidad que cumple una función clave: encontrar futuros talentos antes que nadie. El reciente triunfo deportivo del Tenerife B ascendido a segunda RFEF en palabras de Jony Vega “Leandro cabrera, Mazinho y su cuerpo técnico han sido fundamentales no solo en lo personal sino en lo profesional.

“Este ascenso a nivel formativo es un paso adelante, es un contexto que nos dará mayores mimbres para mejorar al aquipo”. Un objetivo marcado por la presión y las expectativas del club, “hay que poner al servicio del míster los mejores elementos. Si se consiguen los objetivos hay liberación.” un plan que comenzó hace un año cuando Suso, Juan y Jose Miguel se reunieron con Leandro Cabrera. “necesitas muchas circunstancias para conseguir un ascenso sólo con gente joven, cumplimos con nuestras promesas y objetivos”. Sobre la renovación del entrenador mazinho, era contundente “si, está hablada y prácticamente acordada”.

Deportes COPE Tenerife preguntaba por la clave del éxito. “ Con el corazón, diría que La clave ha sido la unión desde el vestuario hasta la directiva, he hablado mucho con Sesé Rivero”. Rivero, era el anterior responsable y su nombre estuvo ligado con la fuga de talentos al rival histórico, UD Las Palmas, como fueron Alberto Moleiro (20, Santa Cruz de Tenerife) y Pedri (21, Tegueste) jugador estrella que actualmente juega en el centro del campo del FC Barcelona. “Son personas que han puesto todos sus servicios para el club para que esto se pueda dar” Jony Vega ilusionado comentaba, “que bonito es estar unidos”.

No todo han sido éxitos en todas sus categorías, se señalaba la situación actual del Filial A “no podemos taparnos los ojos y no ver que en esa plantilla no hemos dado a Suso lo necesario para explotarla. Consiguió resultados en la copa del rey, pero en el torneo doméstico no hemos estado bien”. Una diferencia de más de veinte puntos entre las últimas dos temporadas que reflejan la siguiente auto crítica, “No estoy orgulloso con el trabajo que se ha hecho en el Juvenil.” destacaba que “la prioridad y el objetivo principal de la formación no es que los jóvenes ganen trofeos sino que puedan ser jugadores del primer equipo algún día, “ serán jugadores expuestos y si debutan con el primer equipo tienen la obligación de dar un buen nivel.”

La vinculación profesional de Jony entre los dos eternos rivales ha despertado las dudas sobre a quien prefiere más, si es más blanquiazul o amarillo. “A día de hoy soy Canario, le deseo lo mejor al CD Tenerife y a la UD Las Palmas, vivo cosas con el club que te marcan mucho, como el día a día con el equipo y este último ascenso. Estoy feliz y encantado de permanecer en este club (CD Tenerife) y de los triunfos de aquellos con los que he compartido vestuario (UD las Palmas,). Sería bonito Ver a los dos clubes en primera y tener una fiesta del fútbol canario...cuanto más arriba estemos todos, mejor.” también a modo de anécdota nos confesaba que en el derbi celebró los goles como un hincha más, “me siento muy blanquiazul a día de hoy”.