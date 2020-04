El entrenador tinerfeño vive en tierras mexicanas la crisis del Covid-19 tras proclamarse campeón de liga en  México

El entrenador tinerfeño de los Soles de Mexicali Iván Déniz, pasó hoy por nuestro programa Deportes Cope en Tenerife, después de proclamarse de nuevo este año campeón de la liga de su país, la LNBP, y para contarnos cómo está viviendo la crisis derivada del coronavirus en el país mejicano.

Déniz comenzó afirmado que “estamos encerrados como creo que está todo el mundo, aunque aquí hemos tardado bastante más que los demás, ya que junto con Brasil hemos sido los últimos en reaccionar. Ha sido bastante difícil ver como ahí en España estaba todo el mundo encerrado en casa desde hace semanas y aquí han tomado la decisión hace días, aunque la vida laboral sigue existiendo, no ves al ejército ni a la policía y la gente que tiene que ir a trabajar va a trabajar, aunque sí es verdad que los pequeños comercios han cerrado todos”.

El preparador tinerfeño presenta un escenario en México diferente aclarando que “aquí la gente no parece estar muy preocupada. Aquí en México tuvieron la epidemia de gripe A en 2008 y la gente está bastante preparada para estas cosas, además con el tema de los terremotos, aquí la gente está bastante acostumbrada a estas catástrofes en los últimos años, así que no noto ese síntoma de nerviosismo como por ejemplo está en España. Pero aquí en casa si estábamos nerviosos, porque veíamos que se tomaban las cosas un poco a la broma, con declaraciones del presidente diciendo que había que darse más abrazos y que los mejicanos eran inmunes a la enfermedad. Cuando ves que eso lo dice el presidente de un país y ves lo que pasa en Europa está claro que estás cerca del caos”.

En lo referente a la situación deportiva, el entrenador tinerfeño viene de proclamarse con su equipo, Soles de Mexicali, campeón de liga: “fue en febrero cuando disputamos el ultimo partido y tenía todo preparado para hacer un viaje, de hecho hoy tendría que estar llegado con mi mujer a Barcelona, y claro imagínate hemos suspendido todo y la única suerte es que por lo menos la temporada la pudimos terminar con Soles como campeones de liga. Teníamos previsto empezar a entrenar en julio, y comenzar la competición en agosto, pero todo esto ha hecho que se pare y ahora mismo me han dicho que pare todo, negociaciones, renovaciones y habrá que esperar noticias en las próximas semanas”.

Por último Déniz añadió que “en lo deportivo está todo muy parado. En deporte es donde primero se va a recortar. La próxima temporada va a ser mi undécima temporada aquí, casi me van a dar las llaves del club y la verdad que no pienso en otra cosa que continuar aquí. Son muchos años aquí, me llaman el “coach”, aunque siempre está en mente regresar a Europa, aunque tendría que ser un proyecto que me seduzca, y que fuera un proyecto ganador”.