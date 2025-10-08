La historia de Yone Marrero, que viajará de Praga a Cáceres para ver al Tenerife por su cumpleaños: "Muy contento e ilusionado por este viaje"

19 años, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas que se encuentra de Erasmus en Praga (República Checa) y por su vigésimo cumpleaños tendrá de regalo un viaje exprés a Cáceres para ver el Cacereño-Tenerife de este domingo. Esta es la apasionante historia de Yone Marrero, joven aficionado blanquiazul y miembro de la Peña Ibérica.

Yone nos cuenta cómo será su plan de viaje en esta odisea 'blanquiazul': "el viernes a mediodía saldré de aquí de Praga, aterrizo en Madrid y paso viernes y sábado allí. Entonces ya el domingo nos hemos organizado algunos componentes de la Peña Ibérica, los que salimos desde Madrid que somos en torno a nueve o diez personas, y nos hacemos el viaje por la mañana temprano de Madrid a Cáceres en dos coches. Y como la hora ha sido entre comillas tan mala, hay mucha gente que tendrá que pernoctar en Cáceres, pero nosotros volveremos a Madrid al final del partido y llegaremos sobre las dos o tres de la mañana. Y ya el lunes vuelvo yo a Praga".

Blanquiazul de cuna, este joven aficionado se muestra "muy contento y muy ilusionado de poder hacer este viaje. Yo soy del 2005 y no me acuerdo de ver al Tenerife en Primera, pero mi padre me inculcó el amor y la pasión por este equipo y es algo que llevo en vena". Y aunque el equipo ahora esté en Primera RFEF, Yone cree que es "algo bonito, porque yo siento que justo esta temporada se ven muchas caras jóvenes, tanto en el Heliodoro como en los desplazamientos, gente que se está enganchando ahora del rebufo del año del Girona, que vimos un Tenerife que podía ser grande, y eso es lo que queremos ver algún día, ojalá más pronto que tarde".