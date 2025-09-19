El Heliodor, estadio 5 estrellas para los cánones de la Primera RFEF

El Heliodoro Rodríguez López se ha convertido en Centenario en este año 2025. Y, poco a poco, se están llevando a cabo mejoras para que el estadio esté acorde con la historia que ostenta. Se han colocado butacas nuevas y han realizado algunas pequeñas obras... Y aunque todavía queda mucho trabajo por delante, para los cánones de la Primera RFEF, el Heliodoro sí que es un estadio 5 estrellas.

Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, se pasó por Deportes Cope Tenerife y nos resumió lo que se habló en la reunión de la Primera RFEF que se celebró esta semana.

Sobre los estadios de la categoría: "se van a clasificar los estadios de una a cinco estrellas, evidentemente el cinco es el máximo. Va a ser por el césped, por la capacidad, por la luminaria, por la posición y la cantidad de cámaras... Habrá estadios de una estrella y en este caso el del Tenerife será de cinco estrellas".

Y añade sobre esta categorización de estadios que "esto es algo bueno porque así se va situando y dotando a la Primera RFEF de estadio para poder vender el producto, porque a nadie le gusta jugar en un 'patatal', ni a los jugadores ni a los aficionados ver un partido así. Lo que quiere hacer la Federación es dotar a los campos de una cierta calidad y de unos mínimos exigidos".

Otro de los temas más polémicos de este comienzo de temporada ha sido la poca antelación con la que se publican los horarios de la categoría. También se trató en la reunión: "se van a anunciar con tres jornadas de antelación y se podrá hacer alguna modificación de horarios, pero tendrá que estar justificado y por fuerza mayor, y solo se podrá comunicar los lunes antes de las 12:00. Y los clubes entienden que se coloquen los horarios en distintas franjas, para que el producto sea más vendible televisivamente".