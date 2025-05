Felipe critica al presidente Daniel Díaz: "Me resulta atrevido hablar de reuniones en las que no has estado"

Tras el reciente descenso del CD Tenerife a Primera RFEF, los consejeros Felipe Miñambres y Ayoze García ofrecieron una rueda de prensa marcada por la autocrítica, el agradecimiento y la mirada al futuro. Ambos dirigentes insistieron en la necesidad de reconstruir el proyecto desde la humildad, con el respaldo de la afición y las instituciones.

“Pasamos días de duelo, pero tenemos que empezar ya a quitárnoslo de encima. Debemos ponernos la camiseta de la Primera RFEF y representar con orgullo más de 100 años de historia”, expresó Felipe Miñambres. Tampoco ocultó su emoción al hablar del club: “Cada partido que vengo al Heliodoro es una emoción, eso me hace tener cada vez un grado mayor de responsabilidad”.

Ayoze García, por su parte, destacó el papel de los aficionados: “Pienso que no hay afición en el mundo que sea como la nuestra. Estoy seguro de que siempre va a seguir apoyando”. También reveló aspectos internos tras la llegada del nuevo cuerpo técnico: “Detectamos algunos problemas y el míster tuvo la valentía de asumir el reto. Nos volvió a ilusionar”.

Tensión interna

La comparecencia también sirvió para mostrar un cambio de tono en la gestión del club. Miñambres se mostró especialmente crítico con la falta de comunicación interna y la manera en que se han abordado decisiones importantes: “Me resulta difícil hablar de algo en lo que no he estado, y muy atrevido por parte de alguien decir cosas sobre reuniones en las que no ha participado”, dijo visiblemente molesto al ser preguntado por unas declaraciones del presidente Daniel Díaz, sobre el uso exclusivo del Heliodoro Rodríguez López.

Esa tensión interna no impidió que ambos consejeros insistieran en la necesidad de remar juntos: “En todos los sitios hay diferencias, pero debemos tratarlas para llegar a un fin común. Tenemos que estar unidos, ahora más que nunca”, apuntó Ayoze, quien también aseguró que el proyecto se está construyendo sobre “unas bases sólidas”.

A nivel deportivo, tanto Miñambres como García insistieron en que el futuro del club debe asentarse en un compromiso firme y en una plantilla que entienda la exigencia del escudo. “Queremos un proyecto que ilusione a la gente, con jugadores que sepan lo que significa defender al CD Tenerife”, señaló Ayoze. La incertidumbre sobre la continuidad de algunos futbolistas está presente, pero se confía en tomar decisiones acertadas en las próximas semanas.

CD Tenerife Felipe Miñambres y Ayoze García, consejeros del CD Tenerife

reducción del presupuesto

Respecto a la próxima temporada, ambos directivos fueron claros. Habrá una reducción de presupuesto debido al descenso y ya se valoran múltiples escenarios, incluida la salida de jugadores. “La gente que venga tiene que saber a lo que viene y al club que viene”, advirtió Miñambres.

También quiso subrayar el agradecimiento a los patrocinadores y al respaldo institucional recibido: “Contamos tanto con el Gobierno de Canarias como con el Cabildo de Tenerife para la próxima temporada. Agradecemos su interés por mantener el apoyo en estos momentos”.

A pesar del golpe que ha supuesto el descenso, el mensaje fue claro: reconstruir desde el respeto, desde la fuerza de la afición y desde una gestión más responsable. El CD Tenerife inicia una etapa difícil, pero también una nueva oportunidad para renacer con más identidad y convicción.