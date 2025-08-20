Dos salidas, un fichaje en stand by y una promesa al caer en el Tenerife

El Tenerife apura el mercado de verano descargándose de fichas +23 y con una última incorporación en el horizonte. Última salvo oportunidad de gran nivel. Esa es la consigna que se han fijado cuerpo técnico, dirección deportiva y propiedad analizando las distintas posibilidades económicas y deportivas.

A once días para el cierre de este periodo estival de inscripciones, urgen las salidas de Mo Dauda y Jorge Padilla. Por el primero se han interesado firmemente un equipo extranjero y el Marbella. El jugador no tendría problema en jugar en la categoría de bronce, donde ya militó la pasada campaña cuando salió cedido al Ibiza. Entonces el Tenerife pagó parte de su ficha. Y en el peor de los casos podría repetir ahora, vía indemnización, para que se produzca su desvinculación definitiva.

El caso de Jorge Padilla, a priori el más sencillo, se había enquistado por la negativa del jugador a aceptar alguna de las ofertas que le venían llegando desde el mes de junio. Su salida podría producirse vía rescisión unilateral de contrato. Lo que está descartado es que pueda continuar en la Isla más allá del 1 de septiembre. Hay confianza en que elija pronto destino.

En cuanto al fichaje por realizar, el Tenerife maneja varias alternativas. Pero no quiere precipitarse. Sabe que en los últimos días de mercado se desbloquean situaciones que podrían beneficiar los intereses blanquiazules. Alguna de las posibilidades es incluso foránea. Y precisamente de fuera de España llegará próximamente una promesa del fútbol croata que se ha puesto a tiro. Tendrá ficha del filial, aunque si convence a Cervera haría vida también con el primer equipo.