Diego Maradona: "Quiero que me juzguen como entrenador y no por mi apellido"

Diego Maradona Junior fue presentado como nuevo entrenador de la UD Ibarra, club que milita en el Grupo Canario de Tercera División, y que se ha fijado en el hijo del mítico jugador argentino, para hacerse con las riendas de un proyecto ambicioso con el que el equipo sureño quiere dar el salto a la 2º RFEF.

Con un inicio dubitativo a las órdenes del tinerfeño Francis Díaz, los galleteros buscan dar un vuelco a la dinámica del equipo, y para ello se han marchado hasta Nápoles en busca del italoargentino que viene a dar un soplo de aire fresco tanto a nivel deportivo como mediático a la institución.

No es solo una incorporación llamativa a nivel local, sino también lo es a nivel nacional e internacional, ya que varios medios de comunicación de fuera de España se han hecho eco de la noticia. Y no es para menos, estamos hablando de uno de los apellidos más populares del Mundo.

En el sur de Tenerife se llevó a cabo la presentación de Diego Maradona Junior, quien mostró desde sus primeras declaraciones, un mensaje claro y directo: “Quiero que me juzguen como entrenador, y no por el apellido que llevo”. Así de tajando fue Maradona, añadiendo que tiene una idea de fútbol muy distinta a la que tenía su padre, definiéndola como “de los años 80, la mía es algo más actual” concluyó. Incluso llegó a reconocer que en algunos momentos discutían de “buen rollo” sobre si los porteros debían jugar con los pies, o solo se tenía que dedicar a “detener los disparos rivales bajo el arco”.

En declaraciones a COPE Tenerife reconoció que es un proyecto que le ilusiona, y que sentía la necesidad de salir de su ciudad para buscar nuevos retos. Contó que uno de los miembros de la directiva del club se marchó desde Tenerife hasta la puerta de su casa para terminar de convencerle. “Me llamó y me dijo, baja que estoy aquí, te vas conmigo para la isla”. El preparador aseguró que primero le dio algo de respeto, pero también le demostró que lo necesitaban de verdad y que querían contar con él, asegurando que “yo me muevo por el corazón y por Dios, y ambos me dijeron que fichara”.