¿Debe el Cabildo rescatar al CD Tenerife?

El futuro del CD Tenerife puede definirse en las próximas semanas. Aunque se atrinchere, José Miguel Garrido sabe que vender sus acciones es la única salida beneficiosa para todas las partes en este momento. ¿Pero quién pagará los alrededor de once millones que ha invertido?

La opción de una inversión pública, definitiva o temporal, emerge en las últimas semanas. Hasta hace unos días era una vía que se discutía en privado. Pero Pedro Martín, número 1 del PSOE en el Cabildo Insular, se ha atrevido a sugerirlo.

En declaraciones a Deportes Cope Tenerife, explica que "Garrido no va a vender nada si no tiene sobre la mesa ninguna oferta. Y que el Cabildo de Tenerife igual que tiene adquiridas otras instituciones que también tienen un carácter privado, puede plantearse la posibilidad de intervenir también de manera directa en el CD Tenerife"

La pelota está ahora en el tejado de la presidenta Rosa Dávila y de su vicepresidente Lope Afonso. "No hay que decir disparates, hay que ir con cuidado. No se puede amenazar al Tenerife con quitarle el patrocinio si Garrido no se marcha, porque entonces en vez de ayudar al equipo lo que hará será perjudicarlo más todavía"

Según ha contado Juanjo Ramos, el resto de miembros del sindicato de accionistas se mostrarían partidarios de estudiar esta posibilidad. “Es la manera de asegurar que el club no cae en malas manos en una situación de cierta premura como esta”, argumentan desde el entorno de los empresarios.

En Gran Canaria, el Cabildo es el máximo accionista del representativo de esa isla en la Liga Endesa. En otros lugares, como Huelva, la intervención directa del Ayuntamiento, permitió rescatar al Recreativo cuando iba camino de la desaparición. Por tanto, los precedentes existen.

¿Cuál sería la fórmula? No necesariamente tendría que convertirse el Cabildo en propietario del club, sino que podría hacerlo una de las empresas vinculadas al mismo. Incluso, fijar un marco temporal (24 o 36 meses) para devolver a manos privadas la entidad. Esto permitiría estudiar con detenimiento la mejor opción, al tiempo que se garantiza el correcto funcionamiento de la entidad.

Entendiendo que la operación contaría con cierta oposición popular, los tres grupos políticos del Cabildo deberían estar de acuerdo en acometerla. “No es hora de hacer política, sino de intentar cosas y centrarnos en el bien del CD Tenerife”, remata Martín.