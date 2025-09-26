David Amaral: "Este Tenerife de Álvaro Cervera en Segunda división no tendría problemas para mantenerse... y si me apuras de algo más"

David Amaral fue jugador, capitán y luego entrenador (en tres etapas diferentes) del Club Deportivo Tenerife. Toda una institución del club blanquiazul que, además, fue el último técnico que logró cinco victorias seguidas en Liga en el banquillo tinerfeñista, una racha que podría igualar Álvaro Cervera este sábado. Amaral atendió a Deportes Cope Tenerife y habló también de cómo está viendo al equipo en este sobresaliente comienzo de temporada.

En relación a citada racha de cinco triunfos seguidos, que logró al comienzo de su primera etapa entre febrero y marzo de 2003, nos contó que "una racha así es muy difícil, imagínate los años que han pasado que Paunovic marcó goles en aquella racha y ahora es el entrenador del Oviedo. Y aquello era Segunda A y ahora es Primera RFEF, aunque cada categoría tiene su exigencia y su competitividad, y el Tenerife tiene un gran mérito, con esta racha encima sin encajar gol".

El ariquero cree que este Tenerife de Cervera "por su forma de jugar, por sus hechuras, en Segunda división no tendría problemas para mantenerse y si me apuras de algo más. Pero todo a su tiempo, la situación actual es soñar y pedir el ascenso de categoría, a una categoría de la que no se tendría que haber bajado".

Amaral destaca de este equipo blanquiazul "la manera en la que compite, compite así porque están preparados para competir así desde que Álvaro está aquí, ha competido de verdad como un equipo de fútbol profesional. Hay que darle un valor grande al técnico y a su cuadro técnico. Los jugadores no paran de correr, de apretar, tiene un mérito terrible estar este tiempo sin perder y sin encajar gol. La defensa, el medio, el ataque, el portero que siempre está ahí... Hay que estar orgullosos del plantel que se ha reunido. Y esto es lo que quiere la afición del Tenerife, que sus jugadores se dejen el alma por el equipo y el escudo".

Y por último, también alaba la labor de la nueva directiva del Tenerife: "cuando hay un proyecto, hay una idea y gente capacitada, preparada y formada, es mucho más fácil, al contrario de antes cuando se iba a improvisar continuamente y no se ponía cabeza. Ahora se ha presentado un proyecto real, para recuperar la categoría lo antes posible y ha traído a la gente adecuada a la categoría. Un equipo fiable y la gente lo ha visto, y lo ve porque acude al campo, a pesar del descenso y es una afición ilusionada con lo que está viendo. Y también se ven los resultados en la base del club".