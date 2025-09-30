Dani Martín: "Es impresionante estar allá atrás y ver cómo corren todos, desde De Miguel hasta 'Bam Bam', incentiva a darlo todo cuando me llegan"

Está siendo uno de los grandes protagonista de este Club Deportivo Tenerife. Solo un gol encajado en cinco jornadas disputadas y un gran rendimiento en la portería, sobre todo en el último encuentro en el feudo del Real Madrid Castilla, donde realizó hasta tres grandes intervenciones y asistió a De Miguel en el primer gol. Es Dani Martín. El 'número 1' blanquiazul, que nos concedió una entrevista a Deportes Cope Tenerife.

El gran comienzo de temporada.- "Después de la pretemporada, que no fue muy ilusionante, empezar así con estos números lo hubiéramos firmado todos. Hemos empezado bien, 15 de 15 y jugando bien. El otro día después de ir 0-3 al descanso es complicado salir con la misma intensidad, pero pasan los partidos y seguimos ganando".

La racha sin encajar que se rompió tras 400 minutos.- "Para los delanteros es marcar goles y para nosotros los porteros son las porterías a cero. Es cierto que 5 partidos con porterías a cero era una racha bastante buena, pero en el momento de encajar el gol no me paré a pensar en que se había terminado la racha, sino en animar al equipo y ganar el partido. Nunca había estado tantos partidos sin encajar gol, en el fútbol profesional".

El gran trabajo del equipo.- "Es impresionante estar allá atrás y ver a los compañeros cómo corren, cómo defienden, desde Jesús De Miguel hasta 'Bam Bam', David o Álvaro. Para mí es increíble, estar ahí detrás y verlos así, me incentiva más a darlo todo por ellos. Da gusto, no hay otra palabra. Eso sí, no nos podemos relajar, porque corriendo como corremos, va a ser complicado que dejemos escapar algún punto. Pero quedan muchísimos partidos de Liga y cualquier equipo te puede ganar, si tienes un partido malo, y hay que estar preparados para eso".

Sus paradas y el trabajo psicológico de estar metido en el partido.- "Es un tema de concentración, de estar metido todo el partido, ayudando a mis compañeros hablándole. Para que a mí no me lleguen, tengo que darles la información a ellos. Y cuando se supera la defensa, tengo que aparecer yo. En este último partido aparecí más, pero en Pontevedra o contra el Ourense las paradas fueron en el descuento, puedes estar frío e intento estar metido en el partido para intervenir cuando tengo que hacerlo. Incluso lo trabajo con el psicólogo, para no tener distracciones, que no se me vaya la cabeza o adelantar sucesos. Con gestos, jugando con el pie, con alguna palabra hablándote a ti mismo".

Cómo se gestó su llegada al Tenerife.- "Voy a ser sincero, desde antes de acabar la temporada pasada ya había hablado con el Tenerife. Sabía perfectamente que tenía probabilidades de ir algún Segunda pero no quiso esperar, porque lo que más me motivaba era venir aquí. Venir a un equipo que es un Tenerife, aunque hubiera pasado un mal año, y quería devolver al equipo donde se merece. Tuve opciones también de ir al extranjero, a un equipo que está jugando Europa League, pero me decanté por el Tenerife por su historia y porque va a volver a ser grande al 100%".

Ya pudo fichar en el Tenerife hace años.- "Cuando estaba Ramis lo tenía prácticamente hecho con el Tenerife, pero tuve la mala suerte de romperme la rodilla días antes de firmar. Estaba todo pactado, firmado, pero gajes del oficio. Quería venir aquí, incluso había sido yo el que dije que quería venir. Quedé marcado y al final aquí estamos y super felices y contentos de estar aquí. Estoy disfrutando de la isla y de su gente".

La afición blanquiazul.- "La afición que hay aquí es increíble. Desde el primer momento me di cuenta de que este no era un sitio cualquiera. Con tanta gente y con la afición que hay por el fútbol y por este Tenerife. Es increíble".

El rival de este sábado.- "Al Zamora lo llevo viendo bastante tiempo y viene en un nivel muy bueno. Desde el portero hasta el delantero, están haciendo una temporada muy buena. Pero nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa".