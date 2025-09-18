Dani Llácer, entrenador del Ourense CF: "El Tenerife, por lo visto en estas tres primeras jornadas, va a ser muy difícil que no sean los campeones"

El Ourense Club de Fútbol visita por primera vez al Club Deportivo Tenerife este domingo. Será su estreno en el Heliodoro, en un club que no hay que confundir con el histórico Club Deportivo Ourense. Y en Deportes Cope Tenerife hemos hablado con su entrenador, Dani Llácer, que ha llegado esta temporada al banquillo orensano tras dirigir al Unionistas de Salamanca.

El técnico del conjunto orensano opina sobre el horario del partido (11:00 hora insular): "Nosotros jugamos cuando nos pongan y donde nos pongan, somos profesionales. Esperemos que no lleguemos cansados al domingo, tras jugar Copa Federación este miércoles, porque estamos viajando mucho y jugando cada tres días, porque esta competición es nuestra Champions particular".

Tras dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas, piensa que "nos vendría increíble ganar en Tenerife, pero somos conscientes de la dificultad que entraña la competición. Merecemos algún puntito más, pero estamos satisfechos con este comienzo de temporada".

Sobre el conjunto blanquiazul cree que "el Tenerife podría generar algún tipo de dudas por cómo se adaptarían a esta categoría, pero por lo visto en estas tres primeras jornadas, nada de eso. Se ha mostrado como un equipo maduro, muy comprometido, y va a ser muy difícil que no sean los campeones".

También habló de cómo puede plantear el encuentro: "es complicado cuando te enfrentas a un equipo como el Tenerife y más aún en un estadio como el Heliodoro. Independientemente del plan de partido que hagas, ellos tienen recursos para solventarlo. Pero iremos a competir".

Por último, nos cuenta si será un partido especial enfrentarse a un al Tenerife: "A nivel de logística, con el viaje, teníamos que hablar del partido del Tenerife desde hace semanas. Pero a nivel deportivo estábamos centrados en el partido de Copa Federación hasta hoy, que ya estamos preparado el duelo del domingo".