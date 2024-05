Se cumplen catorce años de la tarde más triste del Tenerife

Ya son catorce los años que lleva el CD Tenerife sin pisar la Primera División. Justo este jueves es el triste aniversario de aquella tarde en Mestalla. Visitaban los de José Luis Oltra a un Valencia que ya no se jugaba nada, más allá de proporcionarle una despedida alegre a Rubén Baraja. Y lo hizo. Porque un gol de Alexis en el minuto 89 dio la victoria al conjunto che y certificó, al mismo tiempo, el descenso de los blanquiazules.



Sergio Aragoneses, Ezequiel Luna, Pablo Sicilia, Culebras, Héctor, Ricardo, Mikel Alonso, Román Martínez, Juanlu, Alfaro y Nino formaron el último once insular en la máxima categoría. Omar Ramos, Dinei y Ángel, que es el único superviviente de aquella tarde, entraron en la segunda parte.



Velasco Carballo fue el árbitro de un partido en el que sobresalía también la figura de Unai Emery, que era el entrenador de los valencianos. Con más de 1.500 aficionados desplazados desde la Isla en las gradas, el Tenerife no pudo alargar su estancia en la elite. Los resultados del Racing-Sporting y el Málaga-Real Madrid remataron la caída blanquiazul.



Desde entonces, dos intentos en el playoff (2017 y 2022) es lo más cerca que ha estado el equipo insular de regresar a Primera. Tan larga estadía le ha convertido en el tercer conjunto de Segunda que más tiempo lleva sin estar entre los grandes. Solo le superan el Real Oviedo (23 temporadas) y el Albacete (19). Por detrás, le siguen los talones el Racing de Santander (12) y el Zaragoza (11).



Son 12 rivales de la Liga Hypermotion los que alguna vez han subido al escalón superior. Racing de Ferrol, Alcorcón, Mirandés, Cartagena, Burgos, Eldense, Andorra, Amorebieta y, como es lógico, el filial del Villarreal nunca han pisado la Primera División.